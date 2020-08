HOGAR DE FAMILIA HISPANA FUE DESTRUÍDO POR UN VEHÍCULO Y LUEGO HUYÓ

(NOTICIAS YA).-

Hace una semana, a las once de la noche, María paredes y sus dos hijos de 16 y 17 años de edad, uno de ellos en condición de discapacidad, estaban descansando en su apartamento al sur de Denver.

‘Cuando de repente, zas, se oyó un ruido y despertamos rápidamente asustados que no sabíamos ni que hacer, yo no podía ni salir porque la televisión estaba en la puerta del cuarto, no podía moverme, no podía salir no podía sacar a mi hija lo más rápido posible’, narra María.