Trump dice que la NBA se ha “convertido en una organización política”

(POLÍTICA YA). – El presidente Donald Trump dijo este jueves que la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), “se ha convertido más bien en una organización política”, luego de que los equipos de la liga boicotearan el miércoles sus respectivos juegos para protestar por el tiroteo policial contra el hombre negro Jacob Blake en Kenosha, una pequeña ciudad de Wisconsin.

“No sé mucho sobre las protestas de la NBA. Sé que sus índices de audiencia han sido muy malos porque creo que la gente está un poco cansada de la NBA, francamente”, dijo Trump durante una rueda de prensa.

“Pero no sé mucho sobre las protestas, pero sé que sus índices de audiencia han sido malos, y eso también, es una pena. Se han convertido en una organización política, y eso no es bueno No creo que eso sea algo bueno para los deportes o el país”, agregó.

El mandatario rehusó decir si ha visto el video de los policías disparando contra Blake siete veces a quemarropa en su espalda, y en frente de sus hijos pequeños, el domingo en Kenosha.

PROTESTAS, VIOLENCIA Y PARO DEPORTIVO

El incidente desató protestas de personas de la ciudad que reclaman justicia y el fin de la violencia policial contra los negros. Pero los disturbios también se han apoderado de Kenosha, y el miércoles fue arrestado un joven de 17 años acusado de disparar contra los manifestantes y matar a dos hombres el martes por la noche.

El sospechoso, Kyle Rittenhouse de Antioch, Illinois, es fanático de armas de fuego, y seguidor de Trump, según la policía de Kenosha, y sus perfiles de las redes sociales en línea.

En protesta por la baleadura de Blake, la NBA anunció la cancelación de los tres juegos programados para el miércoles en la noche de los “playoffs”.

La decisión sin precedentes de posponer los juegos fue seguida rápidamente por una decisión similar de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino (WNBA), que canceló sus juegos programados en todo el estado en Bradenton.

La protesta se extendió al béisbol de Grandes Ligas cuando los Cerveceros de Milwaukee anunciaron que no jugarían su partido el miércoles por la noche contra los Rojos de Cincinnati. El juego de los Seattle Mariners contra los Padres de San Diego también se pospuso, así como el de los Dodgers de Los Ángeles contra los Gigantes de San Francisco.

A pesar de que la NBA anunció que reanudará los juegos, todavía no está claro sobre cuándo o si otras ligas seguirán suspendiendo juegos.