Alerta por fraudes telefónicos    

(NOTICIAS YA).-

Si usted ha recibido una llamada en donde una persona dice él ser un oficial de la policía de Indio y le pide información personal como el seguro social o número de cuenta bancaria inmediatamente reportelo a las autoridades.

“No queremos que nadie sea víctima de este fraude que está pasando, hemos tenido incidentes que se han representado siendo oficial de uno de los miembros de la policía de indio queriendo engañar a la persona electrónicamente mandarles dinero”, dijo el portavoz de la policía de Indio, Ben Guitron.

El hombre que ha realizado esta llamadas afirma que es el Sargento Jeff Bottoms del departamento de la policía de Indio dejando mensajes de voz en donde solicita que le regresen la llamada ya que es un asunto confidencial y urgente. La policía confirmó que el número por el cual se realizan las llamadas no está asociado con la policía de Indio.

“Al mismo tiempo, no es ninguna falta de respeto decir gracias oficial me puedes dar el teléfono del departamento de policía y hablen con la operadora o la secretaria que te pasen el numero para verificar todo”, agregó Guitron.

También recomiendan prestar atención al recibir una llamada de un presunto seguro de auto ya que es una de las excusas más utilizadas en estafas telefónicas.

“Si no estás seguro no les conteste, al contrario hágales preguntas a la persona y si no puede confirmar su información con ellos, la mayoría de estas agencias ya tienen su información con el contrato que hiciste cuando compraste el carro”, dijo Guitron.

Para hacer un reporte lo puede hacer llamando al 9-11 o (760) 391-4057.