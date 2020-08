Hermanitos de Tijuana reciben ayuda desde Florida hasta California

(NOTICIAS YA).- La vida de los gemelos de Tijuana de 6 años, uno de ellos con necesidad de una cirugía, cambió en un día y a unas horas de que se publicara su historia en nuestros noticieros y en NoticiasYa.

El poder de las redes sociales y la solidaridad de nuestro público brinda esperanzas a esta familia fronteriza.

Luego de varios meses sin pisar un hospital, este jueves 27 de agosto, Pablo visitó el Hospital Infantil de las Californias para reanudar su atención médica, gracias a la buena voluntad de sus directivos.

Y no solo eso, el padre de Pablo, Reynaldo Fernández ha recibido llamadas desde Florida hasta California con promesas de ayuda.

“De antemano muchísimas gracias a todas esas personas que me han dado su apoyo, me han ayudado con cositas, me han ayudado con comida, muchísimas gracias”, expresó el señor Reynaldo a NoticiasYa.

Una de esas promesas de ayuda, que seguro se cumplirá, viene desde Miami. Desde el otro extremo del continente le enviarán a Pablo bolsas de colostomías y cajas de Pediasure.

Sin embargo, los cambios que pueden ayudar a Pablo y a su familia apenas empiezan.

Durante su cita médica, la doctora ordenó análisis clínicos para Pablo y fue canalizado con un nutriologo, para que pueda mejorar su alimentación y alcanzar el peso necesario para su cirugía.

Será hasta dentro de un mes cuando tengamos noticias sobre la cirugía, luego vendrá lo más difícil: la recuperación.

La familia aún requiere de nuestra ayuda. Si deseas aportar para mejorar la vida de Pablo y su gemelo Pedro, puedes donar en la siguiente cuenta:

BanCoppel: 4169 1604 1585 0404 a nombre de Reynaldo Fernández.

O llamar al 664 136 0751 con Reynaldo Fernández.