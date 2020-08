Mujer muere en estacionamiento de hospital; la descubren a los 3 días

(NOTICIAS YA).- El cuerpo de una mujer fue descubierto dentro de su vehículo en el estacionamiento de un hospital en Colorado, varios días después de su muerte.

De acuerdo con un reporte de KDVR, Yvette Mooney perdió la vida el jueves 20 de agosto, pero fue encontrada hasta el domingo 23 de agosto en el estacionamiento del Swedish Medical Center en Englewood.

La familia asegura que la mujer de apenas 50 años, quien tenía dos hijos y varios nietos, no contestó sus llamadas ese día. Pensaron que había ido a visitar a un amigo/a, pero cuando no supieron de ella, contactaron a la policía.

Los oficiales encontraron su cadáver poco después, dentro del auto.

“Ella no pudo llegar adentro. Pensó ‘estoy en el estacionamiento de una sala de emergencias. Me encontrarán, alguien vendrá’. No tres días después cuando está demasiado descompuesta para darle una sepultura digna”, dijo su nuera, Kandra García.

El centro médico en cuestión emitió un breve comunicado al respecto a KDVR.

“Ofrecemos nuestras sinceras condolencias a la familia y seres queridos. En cuanto descubrimos (lo sucedido), notificamos inmediatamente al Departamento de Policía de Englewood y hemos trabajado de cerca con ellos durante la investigación en curso”, expuso el hospital.

La familia, sin embargo, exige cambios en las políticas de seguridad del lugar para que los autos sean revisados de forma más regular.

“Alguien ‘dejó caer la bola’ y quiero respuestas”, expresó García.

Por otro lado, el Departamento de Policía de Englewood indicó que el forense se encuentra determinando la causa de muerte de Mooney.

Asimismo, los investigadores solicitaron imágenes de seguridad del hospital, aunque destacaron que los vidrios polarizados del auto podrían dificultar el ver hacia adentro.

