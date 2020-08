Planean demandar a Trump por uso no autorizado de la canción ‘Aleluya’

(NOTICIAS YA).- 29/Agosto/2020

El patrimonio de Leonard Cohen quiere tomar acción legal contra el presidente Donald Trump por el uso no autorizado de la canción “Hallelujah” durante la Convención Republicana cuando se le pidió explícitamente que no lo hiciera.

Representantes del patrimonio Cohen y Sony ATV Music Publishing publicaron una declaración en Facebook el viernes, donde aseguran que están “explorando opciones legales” por el uso no autorizado.

Michelle L. Rice, una representante legal del patrimonio de Leonard Cohen, denunció las acciones por parte de los organizadores de la Convención Nacional Republicana (RNC).

“Estamos sorprendidos y consternados que la RNC procediera sabiendo que el Patrimonio Cohen específicamente declinó la solicitud de uso de la RNC, y su intento descarado de politizar y explotar de una forma tan engreída a ‘Hallelujah’”.

Brian J. Monaco, de Sony/ATV, confirmó los comentarios de Rice. “Representantes del Comité Nacional Republicano nos contactaron con respecto a obtener permiso para una presentación en vivo de ‘Hallelujah’ de Leonad Cohen. Declinamos su solicitud”.

Esta no es la primera vez que artistas muestran descontento por el uso de sus canciones en la campaña de Trump. La lista incluye a Rihanna, Elton John, Adele, Guns N Roses, Pharrell, Queen, el patrimonio de Prince, Aerosmith, The Rolling Stones, Tom Petty, Earth Wind and Fire y Neil Young.

