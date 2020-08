Alarma en Congreso ante cese de sesiones informativas de seguridad

(POLÍTICA YA). – Legisladores reaccionaron alarmados a la decisión del principal funcionario de inteligencia del país de suspender las sesiones informativas en persona con el Congreso sobre los esfuerzos extranjeros para influir en las votaciones de noviembre.

John Ratcliffe, director de Inteligencia Nacional, dijo que la mayoría de los informes sobre lo que sabe el gobierno del presidente Donald Trump sobre seguridad nacional se entregarán ahora al Congreso por escrito.

En el pasado, la entrega en persona de reuniones informativas “para todos los miembros”, dijo, ha dado lugar a “filtraciones” con fines políticos.

La medida incrementó el temor en el Capitolio de que la Casa Blanca pueda estar minimizando los posibles desafíos a la integridad de la elección de noviembre.

“No puedo meterme en la cabeza de esta gente, pero tenemos un presidente al que nunca le gusta escuchar la palabra ‘Rusia’, al menos no en el contexto de las relaciones o de la intromisión de Rusia en nuestras elecciones”, dijo el senador de Maine, Angus King, un independiente.

“Odio decir esto pero parece un pre-encubrimiento. Parece que no quieren compartir la información, están encubriendo información”, agregó King a la cadena CNN. “No sé qué tienen o qué no tienen, pero parece que están tratando de ocultar esta información al público para que cuando todos vayan a votar el 3 de noviembre, no sepan hasta qué punto han intentado ser influenciados por los rusos o algún otro país”.

Los demócratas señalaron que desafiarán la decisión de Rattcliffe, y podrían buscar emitir una citación a los funcionarios de inteligencia exigiendo que se presenten ante los comités de inteligencia.

El presidente demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes dijo que la medida podría permitir que la administración Trump reduzca la supervisión del Congreso y posibilite que se oculte información.

“Poder llamarlos, hacerlos responsables, hacer que testifiquen ante el Congreso, obliga a rendir cuentas”, dijo el representante de California Adam Schiff.

Pero legisladores republicanos minimizaron el cambio. El senador Ron Johnson dijo que “esto se está exagerando de manera tan desproporcionada” porque “sabemos que los actores extranjeros están tratando de influir, tratando de desestabilizar nuestro sistema político”.