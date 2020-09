Ex empleada revela algunos trucos para comprar mejor en Costco

(NOTICIAS YA).-¿Eres miembro de Costco? Una ex empleada de la tienda reveló algunos buenos trucos para comprar mejor y que quizá no conozcáis.

Tess Robison, ex empleada de Costco, habló en entrevista para Insider y compartió algunos trucos para obtener las mejores ofertas en la tienda.

Además de fijarse en los códigos que hay en el precio, Robinson dice dónde buscar cupones y cómo ahorrar más en cada visita.

Citando al medio de noticias, aquí van algunas de las mejores recomendaciones para comparar mejor en Costco:

Códigos de precio que usa Costco.

Si un precio termina en 99 centavos, esto significa que es el precio mayorista regular, dijo, y un precio que termina en 97 centavos es el precio de descuento final, lo que significa que el artículo no será más barato.

Cuidado con las ventas mensuales rotativas.

Si su marca favorita de limpiacristales o pizza congelada no está a la venta este mes, puede valer la pena esperar unas semanas para ver una próxima reducción de precio.

La tienda está diseñada para evitar compras impulsivas.

Tomar nota de dónde están almacenados sus productos favoritos también puede ayudarlo a optimizar su próximo viaje de compras y evitar compras no planificadas.

Comprar artículos después de la temporada, como la navideña por ejemplo.

Aunque muchas personas pueden intentar darle un descanso a su tarjeta de crédito después de las vacaciones, en realidad puede obtener grandes descuentos en artículos en Costco si compra durante las primeras semanas de enero.

Opta por los productos Kirkland, aunque no todo es de la mejor calidad.

“La marca Kirkland es casi siempre más barata y casi idéntica a las marcas conocidas en los estantes”, dijo Robison.

Pero, dijo Robison, no vale la pena ahorrar en todos los artículos: “Lo único que he notado que no es lo mismo, o que no es de tan buena calidad como otras marcas, es el papel higiénico”, dijo a Insider.

¿Quieres saber sobre las ofertas?

Toma un folleto de ofertas en lugar de preguntarle a un empleado. La recomendación es simplemente recoger un folleto de ofertas en la entrada de la tienda o revisar en la app, porque los empleados puede que no se aprendan todas las que hay.