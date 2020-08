Reapertura de famoso hotel ubicado a 25 millas de Ruidoso

(NOTICIAS YA).- Hoy es la reapertura parcial del hotel Inn of the Mountain Gods Resort & Casino, ubicado a menos de 120 millas de esta ciudad fronteriza y 25 millas de Ruidoso, Nuevo Mexico.

Este famoso hotel, localizado en Mescalero, Nuevo Mexico y que es visitado por cientos de paseños y juarenses cada año, emitió un comunicado oficial el pasado 24 de julio donde se notificó el cierre del lugar a causa del COVID-19.

Las autoridades de Nuevo Mexico dieron a conocer que se tomarán medidas de seguridad para proteger a los huéspedes incluyendo el uso obligatorio de mascarillas, distanciamiento social a seis pies, toma de temperatura al ingresar al edificio así como la implementación de una limpieza más rigurosa a la que se hacía anteriormente.

Asimismo se notificó que no se permitirá fumar en todo el edificio hasta nuevo aviso.

El casino permanecerá abierto todos los días de 8 a.m. a 4 a.m. con cierres nocturnos de 4 a.m. a 8 a.m. para realizar una desinfección de espacios utilizados por los huéspedes.

A partir de mañana los juegos de mesa de Inn of the Mountain Gods (excepto el póquer) estarán abiertos de domingo a jueves de 10 a.m. a 2 a.m. y viernes y sábado de 10 a.m. a 4 a.m.