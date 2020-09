Aumentan las ventas de dulces y chocolates durante la pandemia

(NOTICIAS YA).- El pequeño Daniel Santos va a casa resignado con la bolsa de dulces que compró su mamá.

“Yo no sé, no [me] gustan esos,” dijo Santos.

Por su parte, Daleyza Mendoza celebra sus seis añitos y no podía faltar un recorrido por la “Dulcería Monarka” en National City.

“Trato de que no coman mucho pero como que la ansiedad llama que comamos un montón de dulces,” explicó Rosas Flores, madre de Daleyza Mendoza.

Una ansiedad que nace de la incertidumbre desde que empezó la orden de permanecer en casa.

“Para no aumentar mucho de peso, le corto a una tortilla un pedazo para comerme un chocolate,” dijo Carmen Walker, clienta de la “Dulcería Monarka.”

Según un estudio de la Asociación Nacional de Dulcerías, entre el 15 de marzo y el 9 de agosto las ventas de dulces y chocolates han aumentado casi un 3.8%.

“Nosotros vendemos el dulce mexicano, la Paleta Payaso, el Duvalin que nunca falta y otros dulces como el Mini Pelón, se venden muy bien y son los que más buscan ahorita,” dijo Jesus Millán, dueño de la “Dulcería Monarka.”

Un gusto culposo difícil de resistir.

“Nos encantan los enchilosos, los de tamarindo,” dijo Flores.

Y más para los pequeñines.

“Mi dulce favorito es el Huevito Kinder,” agregó Santos.

De acuerdo al mismo reporte, los chocolates son los más solicitados aumentando las ventas a un 12.5% y el sitio donde más los buscan es en los supermercados.

“Nada más nosotros dos, a veces en seis semanas, nos acabamos las cinco libras de chocolate,” dijo Walker.

Aunque las golosinas son tentadoras, es importante recordar que de acuerdo a los Centros Para el Control y Prevención de Enfermedades, un adulto latino tiene una probabilidad de más del 50% de desarrollar diabetes tipo 2. Un descontrol que la Doctora Zulma Curet, pediatra de la clínica “Neighborhood Healthcare,” ha notado en sus pacientes.

“Las azúcares no han estado tan controladas quizás porque no han tenido su medicamento pero también solamente estar en casa estan comiendo más, comida de antojos que no necesariamente son buenos para su salud, y el ejercicio ha bajado muchísimo,” dijo la Doctora Curet.

Por lo que no debe bajar la guardia.

“Con el coronavirus si se enferman, sabemos que los diabéticos son los que están teniendo más complicaciones o hasta muerte por el coronavirus,” añadió la Doctora Curet.

La clave está en una dieta sana y balanceada.

“Vayan a caminar, hacer una hora, 30 minutos de ejercicio todos los días, claro que se estén distanciados con al menos 6 pies,” finalizó la Doctora Curet.