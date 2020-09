Buscan a joven hispana desaparecida

(NOTICIAS YA).-

“No más había dejado una nota que se iba con una amiga a pasar un rato, que luego en la tarde hablaba y en la noche nos mirábamos”, dijo Eleno Vidales, padre de la joven desaparecida.

Pero esto nunca ocurrió. La familia nunca supo más de ella y la desesperación llegó al hogar, tras tres semanas desaparecida, tiempo en el que la denuncia fue puesta ante la policía de Aurora, quien investiga el caso, aunque los familiares no están muy contentos con los resultados.

“Nada más ellos me hablan a mí para ver si no hay novedades o algo así, en vez de que sea al revés, de que ellos me llamen. Sabes que tenemos pistas aquí y ahí, así”, expresó Vidales.