Clases virtuales se vuelven más dificiles para aprendices de inglés

(NOTICIAS YA).- En esta época de pandemia, si ya de por sí es difícil la responsabilidad que ha caído en los padres de ser maestros y tutores este año escolar; la tarea se complica aún más para padres y estudiantes que apenas están aprendiendo el inglés como su segundo idioma.

“Tenemos una aplicación donde los maestros postean las actividades de lo que van a hacer y todo es en inglés. Entonces yo entiendo un poco sí, pero hay muchas que no; entonces imagínate para los papás que no hablan nada de ingles”, comenta una madre de familia de Chula Vista

Y es que el aprendizaje a distancia ha permitido que muchos padres estén al tanto de lo que sus hijos hacen en clase; pero también se torna en un calvario a la hora de ayudarlos cuando las instrucciones están en un idioma que ni los padres, ni el alumno conocen.

“Resulta que la maestra se desconectó y resulta que en ese tiempo que se desconecto tenían que hacer una actividad y pues no la hicimos porque el niño no entendió y porque yo no estaba atenta. Y de hecho no fui la única”, explica Carmina Quiroz.

El temor para muchos padres de familia en la misma situación; es que la barrera del idioma retrase aún más el aprovechamiento académico de sus hijos.

“Es mucho más diferente cuando tienes a la persona enfrente, que puedes explicarle con señas, con esto y con lo otro no. Y aquí, su carita es totalmente de susto, de no entiendo”

La virtualidad excluye la oportunidad también de los estudiantes de aprender mientras interactúan con profesores y compañeros. Y debido a que cada familia tiene una necesidad y dificultad particular; la mejor acción a tomar es acercarse al maestro y escuela de su hijo para pedir apoyo.

“Hablar con su maestro. Decir ‘mira, tengo este reto’”[…]“Y la mayoría de las escuelas y los distritos escolares están ofreciendo personas que están tratando de ayudar con lo que esta pasando”, explica Jorge Cuevas Antillón, consejero académico en la Oficina de Educación del Condado de San Diego.

Pero la sugerencia es también aprovechar las nuevas herramientas y conocimiento al que hoy en día estamos expuestos.

“Y lo que mas ánimo es que los padres piensan que esta es una oportunidad de aprender un poco de inglés, de aprender sobre la tecnología.”