Gerente de Wendy’s golpeó a cliente por haberse quejado del servicio

(NOTICIAS YA).- Este martes, una trabajadora de un restaurante Wendy’s en Deltona, Florida, fue arrestada por agredir a un cliente, según información de las autoridades policiales,

La mujer, identificada como Julia Martin, era gerente de una de las tiendas de comida rápida Wendy’s, ubicada en el 2210 Saxon Boulevard.

Fue la noche del lunes cuando los funcionarios policiales recibieron una llamada por robo, pero también se reportó una pelea.

Arrestado hombre que golpeó a un anciano en estacionamiento de Publix

Los agentes encontraron a la víctima del ataque en un automóvil en el estacionamiento de dicho restaurant, y les dijo a los policías que estaba intentando poner una orden cuando Martin lo atacó físicamente.

De acuerdo con lo reportado, la victima estaba en el autoservicio de Wendy’s para ordenar tres hamburguesas dobles con queso, cuando el empleado que estaba a cargo, le pidió al cliente, esperar en el estacionamiento mientras trabajaban en su pedido.

Al cliente preguntar por qué debía parar en otro lado, el trabajador le respondió groseramente y la víctima pidió hablar con el gerente del local.

Policía tras la pista de sujeto acusado de agresión en tienda Target

Según los relatos de los empleados, se le pidió al cliente avanzar, mientras hacían su comida y el comprador se preguntaba el por qué, y fue allí cuando Martin, la gerente, escuchó lo que pasaba e informó que ella misma le entregaría la orden al cliente.

Ahora bien, cuando Martin le entregó la orden al cliente éste le explicó lo sucedido y le dijo que consideró que fue un servicio inconveniente.

Según el informe policial, Martin no prestó mayor atención al reclamo del insatisfecho cliente y al él darse cuenta de ésto, amenazó con llamar a la corporación de Wendy’s para reportar la mala atención.

Al momento de entregar la comida, hubo intercambio de palabras entre el cliente y Martin, siendo ésta última quien golpeó al comprador a través de la ventana abierta de su carro.

Hombre golpeó a empleado de Disney por pedirle cambiar su mascarilla

La víctima obtuvo rasguños y puñetazos en su cuello, cara y pecho y, además la cadena de oro valorada en $500 que tenía puesta se rompió, junto a un amuleto que cayó dentro del auto.

No obstante, tras este ataque, Martin se fue y regresó por una segunda ronda de golpes, pero esta vez con una llaves en las manos, acentuando las heridas y arrojándoselas en la cara. La víctima conservó las llaves de Martin con las que fue atacado, hasta que llegó la policía.

Martin negó a la policía el haber agredido al cliente

“Soy el gerente. Salí a darle su comida y él dijo que tenía un problema con alguien en la ventana, así que me quitó la comida y luego me empujó y yo tenía mis llaves en la mano porque mi oficina está cerrada con llave y luego me quitó las llaves y ahora … no las devolverá ”, dijo Martin.