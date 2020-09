Investigadores de UCSD harán un ensayo de la vacuna Covid-19

San Diego's largest #COVID19 vaccine trial yet starts Sept. 8. @UCSD will enroll 1,600 in SD County & 1,200 in Imperial County to test the @UniofOxford–@AstraZeneca vaccine. @PaulSisson @grobbins @loriweisberg @sdut @SANDSWA2 @KPBSnewshttps://t.co/qTkFc51k1H

