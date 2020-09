Mínima posesión de marihuana es ahora delito menor en El Paso

(NOTICIAS YA).- Tras su aprobación por el concilio de El Paso la ordenanza “cite and release” o “multa y libera” entra en vigor a partir de este martes.

Aquellos mayores de 17 años, residentes del condado de El Paso y que tengan en su posesión menos de 2 onzas de marihuana recibirán solo una multa, posteriormente se presentarán ante un juez.

En un comunicado de prensa la policía de El Paso informó que los oficiales podrían efectuar un arresto si:

el individuo se niega a firmar la multa

personas intoxicadas

la persona tiene órdenes judiciales pendientes u otros cargos no relacionados

La decisión es considerada una victoria para activistas y mismos usuarios de canabis con propósitos medicinales como Viridiana Edwards.

“Para mi el cannabis me salvó la vida, estuve 10 años en el servicio militar y me deshabilitaron, las medicinas que ellos me dieron pero me lastimaron.”

Edwards actualmente se encuentra trabajando en un estudio que será presentado en las legislatura texana este próximo noviembre.

Los resultados demuestran que varios texanos obtienen la hierba de manera legal en otros estados.

Por Dalinda Garcia.