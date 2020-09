El aprendizaje en casa trae nuevos retos

El Centro, CA – La brecha tecnológica trae nuevas complicaciones a los estudiantes y sus padres en esta “nueva normalidad” donde los alumnos deben acudir a clases en casa; desde obtener un dispositivo actualizado y una señal de internet confiable, hasta comprender la dinámica educativa y su cúmulo de herramientas digitales lo que para muchos ha significado un verdadero viacrucis.

Continuamente vemos en redes sociales quejas de padres porque no comprenden como utilizar Freckle, Google Classrom, Class Dojo, Zoom o vaya a saber que otras aplicaciones requiere su distrito escolar para que su hijo pueda cumplir con los requerimientos académicos. Incluso un innumerable cúmulo de ‘memes’ ya circulan por dichas frustraciones.

Lo cierto es que ha sido un reto para todos no sólo quienes habitualmente participan en la dinámica escolar sino que ahora requiere de los padres o tutores estar más involucrados para proveer un espacio adecuado, para asegurar que los estudiantes mantengan compostura y buenos hábitos en el horario escolar que puede ser extenuante al tener que permanecer hasta 5 horas frente a una pequeña pantalla en una sesión de Zoom. Para muchos padres implica no poder trabajar porque no hay guarderías o no tienen a nadie que pueda hacerse cargo de ellos.

Los distritos escolares han hecho un esfuerzo para proveer de dispositivos e incluso de señal de internet a todo el que lo requiera durante el periodo de contingencia por el Coronavirus, que por lo menos en el Valle Imperial no se sabe cuando se levantaran las restricciones.