ICE detiene a mujer frente a su casa en Lemon Grove

(NOTICIAS YA).- Vivimos en una época de estrés y preocupación por la pandemia, especialmente en las comunidades latinas que son las que registran más casos; pero ni la pandemia evita el terror que sienten las familias por el continuo esfuerzo de autoridades de inmigracion de acechar a familias de San Diego.

Y aunque pudiéramos creer que el coronavirus puso en pausa la vida cotidiana; para ICE sigue siendo cualquier miércoles ya que hoy por la mañana realizaron el arresto de una mujer frente a su casa en Lemon Grove.

“Nunca será justo deportar a un trabajador solo por haber entrado ilegalmente. No somos un peligro para la sociedad, no somos una amenaza para nadie, no le estamos quitando el trabajo a nadie”, opina Miguel Angel Gutierrez, esposo de la mujer detenida este miércoles alrededor de las 8 de la mañana por ICE en Lemon Grove



“Ella salió por la puerta de enfrente, yo me salí por la puerta de atrás. Y como dos pasos antes de llegar a la puerta de atrás ella me grita ‘No salgas!’”, explica una familiar que saldría con ella ese día a trabajar. […] Cuando volteo arriba miro que ya la estan esposando a ella; y miro que dice police y atras decira creo ICE, traian los chalecos negros.”

La experiencia de otras deportaciones en su familia los preparó porque los agentes estuvieron por alrededor de una hora instigando a la familia para que abrieran la puerta.

“Tocaron la puerta de mi cuarto también, se fueron donde estaba mi sobrina haciendo su clase online; le tocaron la ventana y quisieron hablar con ella, es cuando la niña sale y me dice mira ese hombre quiere hablar conmigo. La saque y cerré la puerta”

Es una pesadilla que por desgracia les ha tocado vivir varias veces, pero que siguen sin poder justificar. ICE reportó que del 13 de julio al 20 de agosto arrestaron a más de 2 mil indocumentados, de los cuales el 15 por ciento no tenían cargos pendientes o condenas criminales.

“Nosotros pagamos nuestros impuestos cada año, no tenemos ningún problema con la ley, ni con la policía, ni nada, nunca hemos estado arrestados; no tenemos una felonía, no hay nada que decir que somos malas personas o que somos unos criminales.”

Tristemente la familia no ve opciones para poder continuar con el temor de volver a ser acechados.

“Nada, seguir adelante, otra vez lo mismo de siempre no, movernos, tener cuidado.”

“Pues no vamos a poder salir toda la semana, van a estar aquí. Regularmente cuando llegan y ya agarran a una persona y ya saben que son parientes de otra persona que también fue deportada, aquí van a estar”, comenta Miguel.

Y es que en las últimas semanas activistas locales han reportado un incremento de presencia de autoridades de inmigracion, sofocando aun mas la tranquilidad de las familias migrantes.

“No te sientes segura, no; no puedes salir con seguridad sabiendo que en cualquier momento te pueden agarrar y te pueden sacar.”