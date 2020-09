Regresan las misas dentro de iglesias en San Diego

(NOTICIAS YA).-Las misas al aire libre en las iglesias del condado de San Diego se reanudan a partir de este miércoles, de acuerdo a la Diócesis Católica de San Diego.

A finales de la semana pasada, California emitió nuevas pautas para que las casas de culto realicen servicios religiosos en interiores.

Los servicios masivos en interiores se limitarán al 25% de la capacidad o 100 personas, bajo el distanciamiento social. Además, se espera que se use el cubrebocas todo el tiempo y la comunión sólo se ofrecerá de la mano y no en la boca, como es de costumbre.

De acuerdo a un comunicado por parte de la diócesis, las reglas serán similares a las misas bajo techo durante mayo y junio, antes de que el aumento en los casos de COVID-19 iniciara la segunda ronda de cierres.

Este miércoles, la iglesia católica Mary Star of the Sea en La Jolla, fue una de las primeras parroquias en reanudar la misa interior, algo que no se había hecho desde que la pandemia los obligó a cerrar por segunda vez.

Últimamente, los servicios religiosos han dependido de las transmisiones en línea o ceremonias al aire libre.

Algunos feligreses comentan que están contentos de estar de vuelta en casa.

Los servicios en línea y al aire libre seguirán siendo opciones para los feligreses en muchas iglesias locales, que todavía no quieran asistir a misas presenciales.