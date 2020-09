Linea telefónica para reportar problemas de campesinos

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).- En medio de esta pandemia se da conocer una línea telefónica para que los trabajadores agrícolas puedan reportar problemas cuando vean que su salud y su seguridad este en peligro.

Esa línea telefónica es exclusivamente para los trabajadores agrícolas para que puedan reportar incidentes relacionados con los protocolos del COVID-19 y problemas con pesticidas entre otros.

Un líder de la UFW dijo que han recibido llamadas de personas con severos síntomas de exposición a pesticidas acompañados de vómito, picazón y lagrimeo de ojos, también reciben quejas de patrones que no limpian los lugares de trabajo y que no cumplan con las leyes del calor.

El problema a la exposición a los pesticidas, enfermedades relacionadas con el calor y violaciones a la regulaciones sobre el COVID-19 podrán ser reportados al (831) 809-2394 línea en inglés y español disponible las 24 horas al día siete días a la semana

Según el comisionado agrícola del condado de Monterey esa línea está diseñada para que los trabajadores se comuniquen directamente con alguien para exponer sus quejas y que sean investigadas.

Siendo la exposición a pesticidas uno de los principales problemas, esta semana se reveló un reporte el cual indica que el número de personas intoxicadas en el 2017 en California fue el doble con relación al 2016.

Sara I Martínez de la organización Escuelas seguras Agricultura seguras dijo que en el 2017, 323 trabajadores fueron intoxicados en los campos de California correspondiente a un aumento de 139 % con relación al año anterior. El condado de Monterey

ocupó el segundo lugar en el estado con índices más altos con un total de 104 casos.

Hacen un llamado para que los agricultores informen a los trabajadores sobre los pesticidas y la hora de su aplicación para evitar que los campesinos se enfermen.

En el reporte se muestra su riesgo para la salud

Según Sara I el reporte no sugiere que hubo violaciones en el uso de pesticidas , si no que establece que los pesticidas no son seguros para los trabajadores.

Esa organización seguirá luchando para que el comisionado agrícola y el estado de California implementen regulaciones más estrictas sobre el uso de los pesticidas.