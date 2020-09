Trump alienta a sus seguidores a cometer fraude electoral

(NOTICIAS YA).- El miércoles, el presidente Donald Trump pareció alentar a las personas en Carolina del Norte a votar dos veces, una por correo y otra en persona, durante las elecciones generales de noviembre.

Lo anterior, indicó Trump, de acuerdo con CNN, sería para supuestamente verificar que el voto inicial fue contado.

Sobra decir que los estadounidenses solo pueden votar una vez por elección, y que la confusa propuesta de Trump ya ha sido ampliamente rechazada por el estado y funcionarios electorales.

Cuando la estación de noticias local WECT en Wilmington le preguntó a Trump si confiaba en el sistema de votación ausente del estado, el presidente lanzó una extraña respuesta.

“Bueno, ellos saldrán y votarán, y tendrán que ir y verificar su voto yendo a la casilla y votando de esa manera, porque si se tabula, entonces no podrán hacer eso”, dijo Trump.

“Entonces, que lo envíen (por correo) y que vayan a votar, y si el sistema es tan bueno como dicen, es obvio que no podrán votar. Si no está tabulado, no podrán votar. Así es como es. Y eso es lo que deberían hacer”, añadió.

Más tarde, el presidente le dijo a la gente que enviara sus boletas por correo: “Envíenlas con fuerza, ya sean solicitadas o no solicitadas. Y las mandan, pero van a votar. Y si no lo han contado, podrán votar. Así que eso es lo que siento”, dijo.

Según la ley de Carolina del Norte, es un delito “que cualquier persona con la intención de cometer un fraude se registre o vote en más de un distrito o más de una vez, o induzca a otro a hacerlo, en las mismas primarias o elecciones, o votar ilegalmente en cualquier primaria o elección”.

Los funcionarios de Carolina del Norte, así como de otros estados, esperan que el público no siga el consejo del presidente.

Patrick Gannon, un oficial de información pública de la Junta de Elecciones del Estado de Carolina del Norte, dijo a CNN que “la gente no necesita ir a las urnas el día de las elecciones si se ha contado su voto”.

“De hecho, desaconsejamos fuertemente eso, para permitir que otras personas que aún no han emitido su voto lo hagan”, dijo.

Gannon expuso tres formas en que los votantes pueden verificar el estado de sus boletas: pueden usar una nueva herramienta que el estado espera lanzar el viernes llamada BallotTrax; pueden consultar la herramienta de búsqueda de votantes en el sitio web de la junta, que mostrará cuándo se ha aceptado la boleta de un votante; o pueden comunicarse con la junta electoral de su condado.

“Creemos que los votantes pueden confiar en el sistema”, dijo Gannon. “Los funcionarios electorales en Carolina del Norte y en otros lugares están trabajando muy duro para garantizar que todos los votantes puedan emitir sus votos y tener la seguridad de que sus votos contarán”.

El presidente ha pasado los últimos meses sembrando el temor de que los sistemas de votación por correo son susceptibles de fraude, y sus comentarios en Carolina del Norte no son la primera vez que Trump anima a sus partidarios a votar dos veces.

*Con información de CNN

