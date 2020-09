VIDEO: Oficial rescata a niña atrapada en auto tras aparatoso choque

(NOTICIAS YA).- 3/Septiembre/2020

Un oficial de policía y varios ciudadanos ayudaron a salvar a una familia que quedó atrapada en un auto luego de un choque vehicular en Twinsburg, Ohio el pasado sábado.

Emma Jameson iba manejando con sus 3 hijos por la I-480 cuando intentó rebasar a un carro que iba a baja velocidad. Cuando se movió al carril de la izquierda, el carro frente a ella también lo hizo y pisó el freno.

La mujer también frenó, pero lo hizo demasiado fuerte, causando que su auto girara y se volcara. Jameson dijo que todo pasó muy rápido, pero que reaccionó para ver cómo estaban sus hijos.

“¿Cómo los sacaba? ¿Cómo me aseguraba que todos estaban bien? Los escuché gritando a todos, así que supe que ninguno estaba muerto”, dijo Jameson. De inmediato algunos testigos se acercaron a ayudar a la familia.

“Alguien arrancó mi puerta y cuando lo hizo ya había sacado a un niño del asiento y lo estaba sosteniendo”, dijo Jameson, agregando que cuando salieron y volteó al auto, ya había hombres intentando sacar a sus otros dos hijos.

Fue ahí que el oficial Yamil Encarnation se metió al automóvil para rescatar a la hija de 4 años. “Recuerdo ver al oficial cargando a mi hija”, dijo la madre. “Y después regresó por mi hijo y sólo había sangre en sus brazos”.

El niño más chico sobrevivió al choque con moretones pequeños, la niña tuvo que recibir Rayos-X, pero no presentó fracturas, y el otro niño tiene un raspón en la cabeza; Jameson tiene algunos raspones.

Jameson dijo que su hija todavía está muy alterada por lo que pasó, pero afortunadamente todos están bien. La madre asegura que jamás olvidará al oficial y lo que hizo por ella y su familia.

“Fue muy atemorizante… No lo sé. Le debo mi vida a ese oficial”, dijo Jameson, agregando que está aliviada y agradecida de que no pasó a mayores. “La gente me sigue diciendo que no debí haber sobrevivido”.

