Manager hispana de apartamentos es investigada

(NOTICIAS YA).-Hostigamiento y maltrato, la denuncia de un grupo de madres contra manager de complejo habitacional

Malos tratos, falta de profesionalismo y hostigamiento, es la denuncia que hace un grupo de madres contra la manager del complejo habitacional ‘Pine Gardens Apartments’.

“Es demasiado grosera, es muy muy déspota, no tiene respeto. La verdad no tiene felicidad para trabajar con gente, la verdad yo no sé cómo la administración la ha tenido aquí tanto tiempo”, expresó Marisol Santos, residente del complejo habitacional.

Además, aseguran que el complejo habitacional atraviesa un gran problema con los puestos de estacionamiento.

“Se supone que a nosotros nos tenían permitido ciertos estacionamientos, según los cuartos que tuviéramos y eso. Y nadie encontraba estacionamientos”, puntualizó Angélica Hurtado, también residente de Pine Gardens Apartments.

Por su parte, su vecina Ariana Ramos, explicó que “de hecho yo ahorita, yo tengo de tres recámaras y yo nada más tengo un carro y tuve visita, y no me quiso dar ni mi permiso que me corresponde, ni de visitante”.

Y es que la mujer saca provecho de la situación cobrando dinero en efectivo extra a algunos residentes para dejarlos estacionar más autos.

“Que cobra extra por darte otro permiso”, dijo Ramos, mientras que Hurtado señaló que “eso es porque ella les cobraba a las personas para tener más carros de los que tenían permitido, para tener más carros por mes y eso era el motivo también para que nuestros carros a los que sí teníamos acceso a estar aquí, se los llevara la grúa”.

Ante esta denuncia decidimos investigar la situación, logrando hablar con los dueños de Pine Gardens Apartments.

“Tenemos un problema de los estacionamientos… y eso sí es cierto. Lo venimos viendo desde hace meses”, indicó Marta Macgillivray, dueña del complejo habitacional.

Por eso dicen han implementado una serie de medidas para poder solventar esta situación.

“Hicimos llegar a los residentes estas notificaciones, que traigan dos carros por apartamentos” expuso Macgillivray.

Sobre las acusaciones contra la manager, dicen han abierto una investigación, asegurando que “los residentes son primero para nosotros, es parte de nosotros, es parte de nuestra familia”.

Además, le recuerdan a los residentes que nunca deben entregar dinero en efectivo a nadie. Y que sí tienen una denuncia, pueden llamar directamente a los dueños al 720-209-1220.

Según los propietarios del complejo habitacional, los residentes son lo primordial para ellos, pero también le piden ayuda para cumplir las normas.

“¿Qué hace la gente? ¿Por qué tenemos el problema de los estacionamientos?, porque Los mismos residentes quitan esas calcomanías y se los ponen a un segundo carro, a un tercer carro. Sacan y vuelven a pegarlos”, sostuvo Macgillivray.