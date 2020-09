¿Qué significan los árboles y cercas pintados de morado en Texas?

(NOTICIAS YA).- 4/Septiembre/2020

¿Te has topado con árboles o cercas pintados de morado en Texas? No se trata de una elección artística o creativa, en realidad es una señal de advertencia para identificar posibles peligros.

Texas es uno de los pocos estados donde el morado es el color oficial de advertencia; a diferencia de la mayoría del mundo en donde se usan tonos como naranja, amarillo o rojo para denotar peligro.

Estas reglas fueron establecidas en Texas por la Organización Internacional para Estandarización. Sin embargo, esto ha resultado un poco confuso para algunas personas.

“Creo que no es algo que la gente sepa”, dijo Tiffany Lashmet, especialista de ley agrícola en la Universidad A&M de Texas. “No sé qué tanto ayuda si soy alguien que quiere seguir la ley y simplemente no sé qué significa”.

Lashmet explicó a Texas Standard que este color es una señal de “no entrar” y tiene el mismo objetivo que un letrero que explícitamente diga “Prohibido el Paso”. Este señalamiento es uno aceptado en demandas de allanamiento.

Quien use la pintura morada como advertencia debe hacerlo siguiendo ciertas reglas. Las líneas deben ser verticales, con dimensiones específicas y usualmente en forma de cuadrado.

“En Texas, si hiciste exactamente lo mismo con pintura naranja no tendría el mismo efecto legal”, dijo Lashmet, agregando que en otros estados es diferente, pero en la mayoría se reconoce el naranja en lugar del morado.

