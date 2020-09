Revelan 6 precauciones contra la COVID que no valen la pena

(NOTICIAS YA).-Los expertos admiten que hay algunas precauciones que probablemente no necesitas tomar para protegerte de la COVID.

Esperar días antes de tocar su correo o usar guantes en la tienda, no son necesarias, de acuerdo con información de Bussines Insider.

Citando al medio de noticias, aquí hay seis precauciones que la mayoría de las personas probablemente no necesitan tomar:

1. No es necesario que uses guantes para ir a la tienda

Una persona puede infectarse de COVID si toca una superficie u objeto que tiene partículas virales y luego se toca la boca, la nariz o los ojos: “No uso guantes en la tienda, pero me lavo las manos antes de irme y cuando regreso”, dijo Paul Volberding, epidemiólogo de la Universidad de California en San Francisco, al Washington Post en julio.

2. ¿Desinfectar los paquetes de alimentos? Tampoco

“La gente no debe temer a los alimentos, ni al empaque o procesamiento de alimentos, ni a la entrega de alimentos”, según Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias de Salud de la Organización Mundial de la Salud.

“Es posible, pero el virus no es muy estable fuera del cuerpo humano”, dijo anteriormente a Business Insider.

3. ¿Poner en cuarentena los libros? 3 días es suficiente

La vida útil del virus en los objetos depende del tipo de material: un estudio encontró que el virus tardaba tres horas en dejar el tejido y el papel de impresión. Teniendo en cuenta eso, dijo Graham, las bibliotecas no deberían preocuparse mucho por poner libros en cuarentena antes de devolverlos a la circulación.

4. No es necesario poner en cuarentena su correo

Lo más probable es que no sea necesario poner en cuarentena el contenido de su buzón.

Además, las cartas a menudo se hornean en los buzones de correo durante el calor del verano, lo que probablemente secaría cualquier virus persistente y lo volvería poco infeccioso, agregó Graham.

5. Limpiadores y reparadores pueden venir a su casa

Desde el comienzo de la pandemia, la gente ha evitado llevar invitados, pero está bien permitir que los limpiadores y trabajadores ingresen ocasionalmente.

Connick y Fauci también dijeron que han llevado peluqueros a sus casas para un corte rápido.

6. Está bien nadar en una piscina

Las piscinas no tienden a convertirse en puntos calientes de COVID-19 porque el coronavirus no se propaga a través del agua, especialmente no en las piscinas tratadas con cloro, donde la sustancia química “debería inactivar el virus en el agua”, dice el CDC.

Las mejores formas de reducir su riesgo de contraer COVID-19 ya son bien conocidas: usar cubrebocas, evitar el contacto cercano y prolongado con personas en el interior, concluyen expertos.