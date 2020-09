Se cierran calles para tener más espacio para restaurantes

(NOTICIAS YA).-

A partir del día de hoy restaurantes del área del centro de la ciudad de Palm Springs tendrán más espacio para poder servir a sus comensales.

Desde esta mañana comenzaron los preparativos en distintos restaurantes que se encuentran sobre la calle Palm Canyon Dr para ofrecer sus servicios al aire libre en la calle.

“Estamos acomodando nuestras nuevas mesas con distanciamiento social en la calle Palm Canyon Drive y nos va a permitir casi duplicar nuestra capacidad, así que estamos muy emocionados de abrir este fin de semana feriado”, dijo Joe Enos del restaurante Lulu California Bistro.

El cierre de la calle Palm Canyon Drive entre Baristo Road y Tahquitz Canyon se debe al nuevo plan de la ciudad llamado “al fresco” el cual tiene como objetivo ayudar a los negocios a expandir sus servicios en la calle durante esta pandemia.

“Estamos muy emocionados que esto ya se empiece a dar de acuerdo a las reglas nuevas de la ciudad de Palm Springs de no comer dentro del restaurant, es un reto nuevo para nosotros, pero estamos muy contentos y positivos”, dijo Joel Estrada del restaurante El Patrón.

Al igual agregó que están buscando alternativas para que sus comensales se sientan cómodos en las altas temperaturas que se pronostican para este fin de semana feriado como el colocar rociadores en el área de la calle y que esta expansión podría generar más empleos.

“Estamos planeado en la próxima semana agregar más gente al equipo para que nos ayuden, dependiendo a la demanda que se vea este fin de semana feriado”, agregó Estrada.

Hay quienes les preocupa que el cierre de las calles cause problemas con el estacionamiento.

“Especialmente durante la temporada alta de turismo, la estructura del estacionamiento se llena fácilmente y creo que será un problema porque no tendremos los espacios de estacionamiento en la calle”, dijo Rich de la tienda only in Palm Springs.

Se espera que las autoridades de la ciudad evalúen el programa “al fresco” en los meses de noviembre o diciembre por el momento las calles permanecerán cerradas.