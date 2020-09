De albañil a enfermero: Recién graduado celebra con sus excompañeros

(NOTICIAS YA).- 5/Septiembre/2020

Un joven mexicano se hizo popular en Facebook luego de compartir una fotografía en compañía de sus excompañeros de trabajo celebrando su graduación como enfermero, luego de haber trabajado como albañil.

Manuel Chimas, del estado mexicano de Yucatán, se graduó como licenciado en Enfermería del Centro Educativo Rodríguez Tamayo (CERT). Para pagar su carrera trabajó como empleado de construcción.

“No me olvido de dónde salí y mucho menos me olvido de las personas que me dieron buenos consejos, agradezco a mi familia y amigos”, escribió Chimas en la descripción de la imagen.

La fotografía se llenó de mensajes de apoyo y felicitaciones, así como usuarios aplaudiendo su esfuerzo y su ejemplo para otros jóvenes que están trabajando arduamente para pagar sus estudios.

