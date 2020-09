IRS termina con el envío programado de cheques de estímulo

(NOTICIAS YA).- 5/Septiembre/2020

El viernes, el Servicio de Rentas Internas (IRS) está enviando los últimos cheques de estímulo que fueron aprobados a través de la Ley CARES para apoyar a los ciudadanos durante la pandemia de Coronavirus.

Los últimos cheques fueron enviados a aquellos que declararon ingresos anuales entre $190,001 y $198,000. La agencia informó que enviarán más cheques el 11 de septiembre para atender casos especiales.

Si aún no has recibido tu pago puedes usar la herramienta “Obtener mi pago” del IRS, donde podrás monitorear el estado de tu cheque de estímulo. También está la opción “Non-Filers” en caso de que no hayas ingresado tus datos en la plataforma.

