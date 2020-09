Anciano dibujante sin hogar realiza su primera exposición ambulante

View this post on Instagram

Damas y caballeros, niños y niñas, Don Baldemar el dibujante de la Diana los invita este domingo 6 de septiembre a su primer exposición y venta solidaria. No olvidemos a nuestro amigo "Don Balde", lxs esperamos aquí. 🏹♥️🇲🇽🌿🌈✨