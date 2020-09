Despejamos algunas dudas sobre la nueva norma de USCIS para TPS

(NOTICIAS YA).- El cambio de reglas que impide a los beneficiarios del TPS sanar una entrada ilegal usando el permiso de viajes conocido como parole ha generado muchas dudas en nuestra comunidad. Un experto nos ayudó a despejar algunas de ellas.

“Después que uno ha trabajado mucho en este país, y uno se está preparando para este momento, ya tiene el parole en la mano y de repente boom. La razón por la cual yo quiero ir a mi país se esfuma,” dijo Vásquez. Ella se pregunta si esto afectará la opción de los tepesianos de solicitar residencia en caso de una reforma migratoria.

Además recordó que solo aquellos beneficiarios que planeen solicitar residencia por sus nexos con un familiar ciudadano se verán afectados por este cambio y alertó que esas personas no deberían viajar antes de iniciar su proceso de residencia.

“Me parece que va a contar y esto la oficina de inmigración no lo ha aclarado, me parece que lo que va a contar es el último parole, la última entrada. y me parece que si la persona entró después del 20 (de agosto de 2020) por segunda o tercera vez es muy posible que la oficina de inmigración no le permita usar el parole de antes del 20 porque no fue la última entrada,” aseguró.