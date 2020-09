Exhortan a comunidad Paseña a vacunarse contra la influenza

(NOTICIAS YA).- Los casos de COVID-19 en El Paso continúan disminuyendo, pero autoridades de salud nos piden no bajar la guardia, sobre todo cuando la temporada de influenza está a menos de un mes de iniciar.

“El periodo de la influenza es de septiembre a mayo y es tiempo de empezar ahorita que no hay tanta aglomeración.” Señaló Angela Mora, directora interina del depto. de salud.

Y es que recuerde que el pico de contagios de influenza es durante diciembre y febrero y los más afectados son las personas de la tercera edad y menores así lo asegura Mora.

“Si tiene una enfermedades usted casi no tiene defensas entonces, nuestras defensas bajan y estamos más vulnerables a que nos ataque otra enfermedad y eso incluye el COVID-19 y la influenza.

Miembros de nuestra comunidad como la señora María Elena Pardo se sienten confiados de acudir a vacunarse.

“Cada año me la pongo señorita para evitar enfermarme, no me da miedo pero son precauciones.”

Pero otros como Alejandro Manajerez insisten en no vacunarse.

“La verdad nunca me enfermo y no veo el punto de ponérmela ahorita todo bien casi no me enfermo así que no voy a cambiar por lo que está pasando ahorita.”

Para más información sobre la ubicación de las clínicas y el costo de la vacuna puede llamar al 211 y presionar la opción 1.

Informó Dalinda Gracia