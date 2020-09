Retiran dos medicamentos para la tiroides con bajos niveles de potencia

(NOTICIAS YA).-RLC Labs, Inc. está retirando voluntariamente un total de 483 lotes de medicamentos para la tiroides, que revelaron niveles de potencia más bajos de lo esperado, informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Luego de que un medicamento para la tiroides fuera retirado por ser demasiado potente hace un par de semanas, la FDA destaca el nuevo retiro: esta vez porque no son lo suficientemente potentes.

Según el informe del laboratorio, se están retirando lotes de Nature-Throid® y WP Thyroid® en todas las concentraciones:

Los productos están siendo retirados del mercado porque las pruebas de muestras de seis (6) lotes realizadas por la FDA encontraron que las muestras eran subpotentes.

Según el aviso de retiro del mercado, las pruebas aleatorias de varios lotes encontraron que la cantidad activa de hormona tiroidea en el medicamento era menor de lo esperado, sustancialmente en algunos casos.

De acuerdo con el aviso de retiro, los lotes de medicamentos probados aleatoriamente revelaron que:

No contienen tanta liotironina (T3) o levotiroxina (T4) como se suponía.

En al menos un caso, gran parte de la medicación probó tan solo el 87 por ciento de las cantidades previstas de estas hormonas.

Pero, ¿qué ocurre al tomar medicamentos que tienen muy pocas hormonas? Los pacientes con tiroides corren el riesgo de que reaparezcan los síntomas, como sensación de frío, piel seca, pérdida de cabello, problemas de salud mental, aumento de peso, cara hinchada y más.

Se necesita tiempo para que los niveles hormonales vuelvan a estar donde se supone que deben estar, por lo que es particularmente importante evitar tomar dosis ideales.

Si has experimentado algún problema que pueda estar relacionado con la ingesta o el uso de este medicamento, debes consultar al médico.

Y si tienes más preguntas sobre el retiro puedes comunicarte con Servicio al cliente de RLC Labs, Inc. al 1-877-797-7997, de lunes a jueves de 7:00 am a 4:00 pm MST (AZ) y viernes de 7:00 am a 3:00 pm MST (AZ).

https://www.fda.gov/media/141862/download