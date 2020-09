9 millones de personas no han reclamado sus cheques de estímulo

(POLÍTICA YA). – El Servicio de Rentas Internas (IRS) notificará a 9 millones de contribuyentes que pueden ser elegibles para un cheque de estímulo de la primera ronda de pagos directos por el coronavirus.

Se trata de personas que normalmente no presentan una declaración de impuestos federales sobre la renta, dijo la agencia este martes.

Todavía hay millones de estadounidenses que no presentan impuestos, como algunas personas de la tercera edad y hogares de bajos ingresos, lo que ha retrasado la entrega de los cheques de estímulo a estos grupos.

“Estamos dando este paso adicional para ayudar a los estadounidenses que quizás no sepan que pueden ser elegibles para este pago o no saben cómo registrarse para uno”, dijo el comisionado del IRS, Chuck Rettig, en un comunicado. “Las personas que no están obligadas a presentar una declaración de impuestos pueden registrarse rápidamente en IRS.gov y recibir su dinero este año”.

El IRS comenzará a enviar las cartas el próximo 24 de septiembre a aproximadamente 9 millones de personas que normalmente no presentan una declaración federal de impuestos sobre la renta, pero que pueden ser elegibles para un pago.

Las personas que reciban las cartas deben registrarse en el sitio web IRS.gov antes del 15 de octubre para recibir su pago a fines de 2020.

Según el IRS, alrededor de 160 millones de contribuyentes han recibido los pagos, que fueron diseñados para compensar el impacto económico de la pandemia de coronavirus.

Los cheques de estímulo se enfocaron en hogares de ingresos medios y bajos al proporcionar $1,200 para contribuyentes solteros, $2,400 para parejas casadas y $500 por niño menor de 17 años. Para entregar los cheques lo más rápido posible, el IRS se basó en las declaraciones de impuestos más recientes de los contribuyentes, que incluían detalles bancarios para el depósito directo o domicilios particulares para los cheques en papel.