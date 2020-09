Bajo el punto de congelación así amaneció Ruidoso esta mañana

(NOTICIAS YA).- La alerta amarilla emitida ayer por lluvias y vientos en esta ciudad fronteriza llegó la noche de ayer hasta Ruidoso, Nuevo Mexico.

La temperatura bajó en menos de 24 horas hasta 30 grados y con ello se espera que este fin de semana permanezca así alcanzando una máxima de 50 grados.

Cientos de paseños aprovecharán de los días nublados que se espera que duren hasta el fin de semana para disfrutar unas pequeñas vacaciones en esta ciudad.

Se le recuerda a la comunidad que el famoso hotel Inn of the Mountain Gods Resort & Casino, ubicado a menos de 120 millas de El Paso y 25 millas de Ruidoso, Nuevo Mexico, se encuentra parcialmente abierto desde hace una semana.

El lago Mescalero que se encuentra en las afueras de este hotel amaneció así esta mañana como lo muestra esta fotografía.

El hotel emitió un comunicado oficial el pasado 24 de julio donde se notificó el cierre del lugar a causa del COVID-19.

Las autoridades de Nuevo Mexico dieron a conocer que se tomarán medidas de seguridad para proteger a los huéspedes incluyendo el uso obligatorio de mascarillas, distanciamiento social a seis pies, toma de temperatura al ingresar al edificio así como la implementación de una limpieza más rigurosa a la que se hacía anteriormente.

Asimismo se notificó que no se permitirá fumar en todo el edificio hasta nuevo aviso.

El casino permanecerá abierto todos los días de 8 a.m. a 4 a.m. con cierres nocturnos de 4 a.m. a 8 a.m. para realizar una desinfección de espacios utilizados por los huéspedes.

Los juegos de mesa (excepto el póquer) estarán abiertos de domingo a jueves de 10 a.m. a 2 a.m. y viernes y sábado de 10 a.m. a 4 a.m.