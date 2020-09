Paseña lucha por su vida vs el COVID-19

(NOTICIAS YA).- A pesar de que Carmen Ramírez de 63 años, seguía todas las recomendaciones del Departamento de Salud para evitar contraer el COVID-19, ahora la mujer se encuentra en un hospital luchando por su vida contra este virus. Provocando el miedo y desesperación de su familia, ya que ella padece diabetes y presentaba un cuadro de neumonía.

Melissa jurado/ hija de carmen

“Todos los días nos levantamos con un temor. Claro que tenemos más esperanza, más fe que ella va a salir adelante y ahorita lo único que queda es confiar en los doctores y orar, orar mucho”, relató a Noticias Univision Melissa Jurado, hija de Ramírez.

Y es que fue a finales del mes de agosto cuando la mujer comenzó con una fuerte tos y a sentir que le falta el aire por lo que fue trasladada de emergencia al hospital e internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (ICU) para ser conectada a una máquina que la ayuda a respirar.

“Es la primera vez que estamos así, separados. Especialmente porque ahorita que desafortunadamente no nos dejan ingresar al hospital, ella se encuentra sola, se encuentra con mucho miedo”, explicó Jurado.

Por lo que Jurado pide a la comunidad tomar la pandemia con seriedad para que nadie mas tenga que pasar por la situación que ellos están viviendo con su madre.

“Mucha gente todavía piensa que no existe, pero si existe. Hay que ser consientes y ser precavidos y cuidar a tu familia y tomar todas las medidas sanitarias que puedas, no importa que te digan exagerado o ridículo”, aseguró la mujer.

Conforme pasan los días, la cuenta del hospital sigue subiendo y la familia no Jurado, quienes se dedican a la música y no han podido trabajar desde la llegada de la pandemia, por lo que no tienen el dinero suficiente para costear los gastos médicos ya que la mujer no contaba con seguro médico.

“Todos los ahorros que teníamos se han ido en pagar casa, luz, teléfono, agua, gas. Entonces la cuenta del hospital ahorita es muchísima, lleva más de 10 días en el hospital internada y todos aquí sabemos las cuentas grandes de un hospital”, concluyó.

Si usted desea ayudar a la familia Jurado, puede hacer un donativo en la cuenta de Go Fund Me bajo el nombre de “Carmen Ramírez” o haciendo un deposito en la cuenta de Banamex 5204 1656 6965 8795.