Preocupan muertes de maestros por COVID-19 con inicio de ciclo escolar

(NOTICIAS YA).- Desde el inicio del ciclo escolar han muerto por coronavirus maestros de al menos tres estados del país y no se tiene un cálculo exacto de cuántos se han contagiado, por eso preocupa que el regreso a las clases presenciales sea letal.

Tan solo en Mississippi se han reportado 604 contagios entre maestros y personal escolar. El domingo pasado murió la maestra AshLee DeMarinis, de 34 años, tras pasar tres semanas hospitalizada.

DeMarinis enseñaba habilidades sociales y educación especial en la Escuela Secundaria John Evans, de Potosi. Otros dos maestros también murieron recientemente en Mississippi.

Nacoma James, de 42 años, murió el 6 de agosto en Oxford, Mississippi, durante la primera semana de clases. Ya se encontraba en aislamiento cuando la actividad escolar inició, pero trabajó con el equipo de fútbol americano durante el verano; aunque se descartaron contagios entre el grupo.

El profesor de historia Tom Slade murió el domingo, también en Mississippi. Él había escrito en Facebook sobre su lucha contra la COVID-19, que le provocó una neumonía. Impartía clases presenciales al inicio del ciclo escolar, pero dejó de ir tras su diagnóstico el 21 de agosto.

En Carolina del Sur, el lunes murió una maestra de tercer grado.

Demetria Bannister, de 28 años, murió tan solo tres días después de que le diagnosticaron COVID-19 en Columbia. El distrito escolar dio la noticia y detalló que ella estuvo en la Escuela Primaria Windsor el 28 de agosto, para ver detalles previos al inicio de clases.

La situación está alarmando al sindicato de maestros, que ya ha expresado preocupación por el regreso a clases presenciales.

Randi Weingarten, presidente de la Federación Americana de Maestros, destacó que las escuelas necesitan poner lineamientos estrictos, como el uso obligatorio de cubrebocas y cuidar el distanciamiento social.

“Si el contagio comunitario es tan elevado como en Missouri y Mississippi, si no se cuenta con la infraestructura para hacer pruebas de diagnóstico, y si no se cuenta con las medidas de seguridad para evitar la propagación de virus en las escuelas, creemos que no podemos reabrir las clases presenciales”, declaró Weingarten a AP.

El inicio del ciclo escolar trajo una oleada de muertes entre el personal docente, pero durante la primera etapa de la pandemia también se perdieron vidas de maestros.

Tan solo en Nueva York se reportó la muerte de 75 empleados del Departamento de Educación por coronavirus, 31 de los cuales eran maestros.

La Federación Americana de Maestros ha reportado la muerte de al menos 210 agremiados, entre personal de apoyo, maestros y jubilados.

Aunque no hay una cifra exacta de cuántos maestros han muerto en todo el país, la situación es alarmante y exigen medidas estrictas para garantizar su seguridad en el regreso a clases presenciales.

VIDEO RELACIONADO: