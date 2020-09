Revista Time marca las aproximadas 200 mil muertes por Covid

(POLÍTICA YA). – La revista Time publicó su última portada para marcar un trágico e inminente hito: las 200 mil muertes relacionadas con la pandemia del coronavirus en Estados Unidos.

El título que lleva la portada es “An American Failure” (Un fracaso estadounidense).

Además, es la segunda vez en la historia de la revista, fundada en 1923, que el borde de su portada en negro. La primera vez fue tras los atentados del 11 de septiembre, 2001.

Para el diseño, el artista John Mavroudis utilizó los datos del centro de recursos de coronavirus de la Universidad Johns Hopkins, y escribió a mano los recuentos de muertes en EE.UU. en cada uno de los 193 días entre el 29 de febrero, la primera confirmación de una muerte relacionada con COVID en lel país, y el 8 de septiembre, cuando que se acercaba el momento de imprimir la revista.

UN MARCADOR DEVASTADOR

La revista resalta además que, si bien aún quedan muchos misterios en torno a COVID-19, las formas más efectivas de frenar su propagación no es uno de ellos.

“Los países que han adoptado este enfoque integral han suprimido la transmisión y han salvado vidas”

Ese es el tema del artículo de portada de esta semana de Alex Fitzpatrick y Elijah Wolfson, haciéndose eco de lo que los científicos de todo el mundo han dejado en claro durante muchos meses. “No es solo con pruebas. No es solo el distanciamiento físico. No es solamente el rastreo de contactos. No es solo llevar máscaras. Hazlo todo”, dice el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Los países que han adoptado este enfoque integral han suprimido la transmisión y han salvado vidas“, agrega.

“Y luego está Estados Unidos, que pronto cruzará un marcador devastador: 200,000 muertes causadas por COVID-19. Esa cifra de muertos, equivalente a las muertes en Estados Unidos en más de tres Vietnam, o la población completa de Salt Lake City, es la más grande del mundo con mucho y más muertes per cápita que en todos los demás países excepto en 12”, indicó la revista.

“Un fracaso del liderazgo en muchos niveles y en todos los partidos; una desconfianza en los científicos, los medios de comunicación y la experiencia en general; y actitudes culturales profundamente arraigadas sobre la individualidad y cómo valoramos las vidas humanas se han combinado para dar como resultado una respuesta pandémica horriblemente inadecuada”, dice la historia de portada de Time.

“El COVID-19 ha debilitado a Estados Unidos y ha expuesto las fracturas sistémicas del país y el abismo entre lo que esta nación promete a sus ciudadanos y lo que realmente ofrece”.

“En ausencia de un liderazgo adecuado, ha sido tarea de los estadounidenses comunes unirse en la lucha contra el COVID-19. Hasta cierto punto, eso ha estado sucediendo: los médicos, enfermeras, conductores de autobuses y otros trabajadores esenciales han sido reconocidos como héroes, y muchos lo han hecho. pagaron un precio por su valentía. Pero al menos algunos estadounidenses todavía se niegan a dar un paso tan simple como usar una máscara“, agregó.

