Trump ataca periodista a quien le confesó que minimizó peligro de Covid

(POLÍTICA YA). – Ante la indignación nacional que enfrenta por la revelación de que engañó al público sobre la seriedad del coronavirus, el presidente Donald Trump trató de culpar del escándalo al periodista Bob Woodward, a quien dijo en febrero de este año lo que sabía sobre el peligro de la pandemia.

TRUMP ADMITE QUE OCULTÓ LA SERIEDAD DEL CORONAVIRUS

Un Trump moderado pero fuertemente a la defensiva, insistió este jueves que no le mintió al público estadounidense sobre la gravedad del virus, aunque en las grabaciones que tiene Woodward de sus conversaciones con el mandatario se le escucha decir que lo estaba minimizando a propósito para evitar el pánico.

El presidente se preguntó por qué Woodward, que no es el presidente, no habría revelado antes lo que “una pregunta y una fraseología tan terrible”, respondió Trump cuando se le preguntó por qué le mintió al pueblo estadounidense sobre la seriedad del Covid-19.

“No mentí. Lo que dije es que tenemos que estar tranquilos, no podemos entrar en pánico”, afirmó.

“Ciertamente, si hubiera pensado que era una mala declaración, lo habría informado, porque cree que usted sabe, no quiere tener a nadie que vaya a sufrir médicamente por algún hecho”, dijo Trump. “Y no lo denunció porque no pensó que fuera malo, nadie pensó que fuera malo”.

LIBRO PROVECHOSO

Su respuesta hará poco para sofocar el alboroto por el libro de Woodward, “Rage”, (Ira) que ya se ha aprovechado para atacar a Trump por lo mal que ha manejado la pandemia.

TRUMP TODAVÍA CREE QUE EL CORONAVIRUS SE “IRÁ” POR SÍ SOLO

Después de que surgieron extractos del libro de Woodward el miércoles, los asesores de la Casa Blanca comenzaron a señalar con el dedo a los que creían responsables de haber aprobado las 18 entrevistas en las que participó el presidente.

Trump dejó en claro, sin embargo, que fue su decisión hablar extensamente con Woodward, uno de los periodistas que expusieron el escándalo Watergate de Richard Nixon.

“Bob Woodward es alguien a quien respeto por escuchar el nombre durante muchos, muchos años, sin saber demasiado sobre su trabajo, sin importarme su trabajo, pero pensé que sería interesante hablar con él durante un período de llamadas. Así que hicimos eso “, dijo Trump.

Trump, quien expresó su disgusto por las preguntas que le hicieron y se fue después de 12 minutos de ida y vuelta, alguna vez creyó que hablar con Woodward podría generar una representación positiva de su presidencia. Muchas de sus conversaciones ocurrieron sin el conocimiento de los funcionarios de la Casa Blanca, a veces por la noche cuando Trump estaba en su residencia.