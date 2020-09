Alguacil crea algoritmo para predecir crímenes, familias denuncian acoso

(NOTICIAS YA).- ¿Se imagina que una máquina tratase de predecir quiénes van a cometer un crimen y la policía interviniese antes de que suceda nada? Aunque suene futurista, decenas de personas han denunciado ser víctimas de acoso por parte de la Oficina del Alguacil del Condado Pasco.

Según una investigación del periódico local Tampa Bay Times, que se extendió por medio año y que fue publicada esta semana, la herramienta de alta tecnología implementada por el alguacil no propició una disminución de los crímenes violentos. Al contrario, ya que al menos 21 familias identificadas por el algoritmo aseguraron haber sido víctimas de acoso por parte de los agentes. Y no había evidencia de delitos en particular.

Según la investigación del Tampa Bay Times, hace exactamente un año, el algotimo identificó a Rio Wojtecki, de 15 años, en la lista de los más propensos a cometer un delito. Y los agentes se presentaron en su hogar… al menos en 21 ocasiones. El joven, que había sido arrestado previamente por pequeños robos ya tenía un oficial de libertad condicional juvenil que le había sido asignado. La madre del joven aseguró que tras una de las visitas, Rio empezó a tener dificultad para respirar y se desmayó. Los doctores determinaron que el menor tenía estrés post-traumático. Sin embargo, esto no detuvo las visitas de los agentes del orden.

El algoritmo analiza el historial criminal de cada persona, incluso si los cargos son desestimados, y basado en eso la máquina calcula la probabilidad de que la persona cometa un crimen. Durante la investigación el medio entrevistó a antiguos trabajadores de la Oficina del Alguacil de Pasco, quienes explicaron que recibían órdenes de visitar las zonas donde había personas que determinase el algoritmo y buscar algún motivo para arrestarlos.

La oficina del Aguacil del Condado Pasco, en una publicación de Facebook, criticó la investigación del periódico y aseguró que

Si bien el medio de comunicación recibió más de 30 páginas de información fáctica para refutar su teoría del llamado “acoso”, fue extremadamente decepcionante ver que esta información basada en hechos pasó a un segundo plano frente a supuestas “fuentes confiables”, que tienen extensos antecedentes penales, o que son exmiembros de la Oficina del Sheriff de Pasco que fueron responsabilizados por sus acciones”, reza el comunicado.

Para consultar la investigación íntegra del periódico pueden visitar aquí.