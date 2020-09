Dr. Fauci pide tomar en serio la pandemia en otoño e invierno

(NOTICIAS YA).- La pandemia de coronavirus aún no termina, y las temperaturas más frías en el país podrían significar nuevos retos en el combate a la enfermedad.

De acuerdo con Fox News, que cita información de la agencia Associated Press, el líder del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas dijo que Estados Unidos debe estar listo para redoblar esfuerzos en la lucha contra el coronavirus, y previó que el otoño e invierno no serán fáciles en este aspecto.

“Ya hemos pasado por esto. Nunca, nunca subestimes el potencial de una pandemia. Y no trates de ver las cosas color de rosa”, expuso el doctor Anthony Fauci en un panel con médicos de Harvard este jueves, de acuerdo con The Hill.

Associated Press destacó que los países ubicados en el hemisferio sur, es decir, aquellos que ya tuvieron su temporada invernal en 2020 y que implementaron medidas para reducir la propagación del coronavirus, también lograron aminorar el impacto de la influenza.

Sin embargo, esto no quiere decir que Estados Unidos correrá con la misma suerte.

“Esta podría ser una de las peores temporadas que hemos tenido desde una perspectiva de salud pública, con la COVID e influenza uniéndose. Pero también podría ser una de las mejores temporadas de influenza que tengamos”, dijo por su parte el doctor Robert Redfield, director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) a Associated Press.

Por otro lado, y a pesar de las evidentes diferencias entre ambos funcionarios, Fauci no considera que el presidente Trump haya desestimado la peligrosidad del virus.

Esta semana, el principal infectólogo del país apareció en “The Daily Briefing”, donde el presentador John Roberts lo cuestionó acerca de la controversia.

“No lo creo. No me pareció que estuviese distorsionando algo. En mis discusiones con él, siempre fui directo con las preocupaciones que teníamos y se lo comunicábamos. Y cuando salíamos, lo escuchaba discutiendo las mismas cosas. Así que pudo haber sucedido, pero no he visto ese tipo de distorsión”, declaró Fauci.

