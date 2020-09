El extraño efecto secundario de COVID que dentistas están advirtiendo

(NOTICIAS YA).-El extraño efecto secundario de COVID-19 que los dentistas ahora están viendo todo el tiempo.

Este virus ha desafiado nuestra paciencia, adaptabilidad y sobre todo, nuestra salud física y mental. Según especialistas, los niveles de estrés han superado los niveles vistos hace más de una década.

Y es el estrés el culpable de muchos fenómenos que los profesionales han estado enfrentando debido a la pandemia, incluidos: Pérdida de cabello, pesadillas vívidas, acné por mascarillas o Maskne, entre otros.

Ahora, citando a The Ladders, los dentistas están empezando a ver algo que nunca habían visto posible: problemas dentales más graves potencialmente causados por el estrés.

Más allá de las caries y las limpiezas, los profesionales han notado un aumento en los dientes agrietados o dañados que probablemente sea la causa de un aumento en el apretar y rechinar la mandíbula debido al estrés durante la pandemia en curso, detalló la fuente.

Con los consultorios cerrados al comienzo de la pandemia, los dentistas comenzaron a ver más casos de dientes rotos.

“Al menos uno al día, todos los días que he estado en el consultorio. En promedio, veo de tres a cuatro; los días malos son más de seis fracturas ”, escribió la dentista de Nueva York, Tammy Chen, en un artículo de opinión en The New York Times donde dijo que ha visto fracturas dentales todos los días desde que reabrió su consultorio a principios de junio.