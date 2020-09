Madre mexicana pide ayuda y justicia tras la muerte de su hijo

(NOTICIAS YA).-La madre de un joven hispano, quien murió en extrañas circunstancia en un complejo habitacional en Aurora, pidió justicia y ayuda desde Durango, un humilde pueblo de México.

“Estoy sin dinero, no puedo ir a tráelo, quiero que me hagan el favor de mandármelo”, dijo desesperada Victoria Ulibarria Mancinas, madre de Yovany Luna Ulibarria, quien pide ayuda para que el cuerpo de su hijo sea enviando a su natal México, ya que el joven de 26 años no tenía familia en Estados Unidos.

“No se cómo me puedan ayudar allá”, agregó Victoria Ulibarria Mancinas.

Todo esto luego de haber sido asesinado a balazos en este complejo habitacional denuncian sus amigos.

“Él fue asesinado en Aurora”, señaló Rosy Lucero, amiga de Yovany.

El hecho que ya investiga la policía de Aurora, ocurrió el pasado 30 de agosto. Los oficiales lo encontraron con un disparo, dentro de un apartamento, sin signos vitales, informo la uniformada en un comunicado.

“Este caso todavía no se está investigado como un homicidio, por ahora la unidad de crímenes lo está investigado como una muerte sospechosa. Si hay algún testigo le pedimos llamar al 303.739.6213”, reza el texto de la Policía.

El consulado mexicano, está ayudando a la humilde familia de Durango con el trámite de repatriación y costeando una parte del envío del cuerpo.

“Yo no puedo moverme. No tengo la fuerza de nada, y quiero que me hagan el favor de traérmelo”, expresó Victoria Ulibarria Mancinas.