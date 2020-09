Murió en choque tras publicar en Instagram que conducía a gran velocidad

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Maryland murió en un brutal accidente automovilístico junto con su acompañante momentos después de publicar en su cuenta de Instagram videos de ella misma conduciendo a exceso de velocidad.

Stephanie Angelica Vasquez,de 25 años, debía comparecer ante una corte por un cargo de DUI este mismo viernes, 11 de septiembre, pero no logró asistir tras su muerte dos días antes.

Ese detalle no es lo más inquietante del caso, sino lo que la joven publicó en sus redes sociales.

Por medio de Instagram, Stephanie compartió un video posando en un Toyota Supra 2020 amarillo, mismo que acompañó con una frase que terminó siendo profética.

“Voy a romperla en la carretera” (Imma kill it on the highway, en inglés), escribió la joven al conducir a alta velocidad.

Poco después de su publicación, la mujer se estrelló contra un automóvil en Gaithersburg el miércoles por la noche, según detalla el New York Post.

La policía del condado de Montgomery cree que ella estaba acelerando cuando chocó un Honda Accord 2001. Stephanie y su acompañante, identificado como Jonathan Charkas, de 35 años, fueron declarados muertos en el lugar.

El conductor del Honda fue identificado como Heriberto Santos González, de 40 años, quien fue trasladado a un hospital con heridas graves al igual que sus dos acompañantes, quienes no fueron identificados.

Vasquez debía comparecer ante una corte este viernes por una parada de tráfico el 2 de agosto. Ese día fue detenida alrededor de la 1 de la madrugada tras ser vista por un oficial conduciendo de manera imprudente en Silver Spring.

La joven no pasó la prueba de sobriedad y el oficial descubrió una pistola en la guantera del vehículo.

Stephanie fue acusada de conducir bajo los efectos del alcohol y traer una pistola cargada; ella no podía poseer un arma por una condena penal previa.

