Congreso admite que no llegará a acuerdo de estímulo tras elecciones

(NOTICIAS YA).- 12/Septiembre/2020

Con menos de 2 meses para las elecciones, las posibilidades de que el Congreso llegue a un compromiso para un paquete de estímulo que apoye a pequeños negocios, escuelas y personas desempleadas son prácticamente nulas.

“Parece un callejón sin salida y es muy desafortunado, pero es lo que es”, dijo sin mucha preocupación el Senador Pat Roberts, republicano de Kansas, luego de que los demócratas no aceptaran el proyecto de ley reducido de su partido.

Esta semana ninguno de los demócratas votó por el proyecto de ley de los republicanos y no han seguido las negociaciones entre los líderes de ambos lados. Ahora, el enfoque es aprobar un proyecto de ley de gastos a corto plazo.

El senador Dick Shelby, republicano de Alabama, dijo que parece que las negociaciones entre demócratas y republicanos están oficialmente muertas, pues el otro lado no quiso aceptar las reducciones que ellos pusieron a la ley.

“Pensamos que la versión reducida era una buena propuesta de ley, buen tiempo y todo lo demás”, dijo Shelby. “Los demócratas obviamente pensaron lo contrario. Eso es todo lo que podemos hacer”.

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell hizo eco a estas palabras. “Desearía poder decirte que vamos a tener otro paquete, pero no se ve tan bien en este momento”.

La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, y el Secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijeron que no habría paquete de estímulo incluído en las negociaciones “limpias” de gastos a largo plazo, pues son para mantener fondos para el gobierno.

“No queremos irnos a casa sin un proyecto de ley, pero no sean tacaños”, dijo Pelosi a miembros demócratas en una llamada privada el jueves. “Cuando estás en una negociación, el último lugar para debilitarte es al final”.

Los problemas principales son que los demócratas quieren una cifra más alta de dinero en la propuesta y los republicanos no. Además, los republicanos no quieren dar otro cheque de estímulo ni aumentar beneficios de desempleo.

Sin embargo, otros creen que este no es final. “Creo que aún hay una posibilidad”, dijo el senador Roy Blunt, republicano de Missouri. “No seré optimista sobre esto si no pasamos las próximas dos semanas sin terminar con ello”.

