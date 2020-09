¿Aceptaría los riesgos del Covid-19 en sus hijos, incluyendo la muerte?

(NOTICIAS YA).- Luego del inicio de clases presenciales, son varias las escuelas que han tenido que cerrar y ordenar la cuarentena tras reportarse brotes de Covid-19, frente a esto una institución de educación elemental en Burlington Colorado decidió ‘curarse en salud’ e implementar una forma para protegerse de posibles denuncias de los padres, quienes ahora deben firmar una carta en donde aceptan los riesgos que pueden causar el coronavirus.

‘Acepto la responsabilidad exclusiva por cualquier lesión personal, enfermedad, discapacidad, daño, pérdida o muerte’, dice textualmente el documento que ya genera reacciones en los padres https://drive.google.com/file/d/1pz7euvFjseV7VPNJHYuneKix6j6KOYDA/view

‘Es muy fuerte, aunque conozco los riesgos de la enfermedad, verlo en ese lenguaje, es muy fuerte’, dice Deisy Ríos.

De no ser firmada esta carta, el estudiante no podrá seguir asistiendo a la escuela sino que deberá continuar con el aprendizaje remoto, algo que afecta especialmente a los padres hispanos.

‘La escuela te está dando la opción de que agarres las clases en línea, y las clases en línea son con profesores completamente diferentes, lo que afectaría el proceso de los estudiantes y además no hay instrucciones en español”, agrega Deisy.

Consultamos con el Departamento de Educación del estado y su portavoz respondió que ‘han recibido varias consultas de padres relacionadas con este tema, pero que es una decisión tomada por el distrito quienes son los que tendrían que trabajar con su asesor para determinar su legalidad’.

Por su parte los expertos legales explican que ir a la escuela no es un deporte de alto riesgo y que hacer firmar una carta de exención de responsabilidad a los padres, no es una medida justa, pero si es legal, sin embargo es importante tener en cuenta que esto realmente no es un salvavidas para las instituciones educativas

‘Si tiene la opción de no firmar, no lo haga, pero si definitivamente no tiene otra opción no olvide que esto no es una salvación para quienes no cumplan con las medidas de prevención para proteger a los estudiantes y aun podría denunciar en caso que algo ocurra’, recomienda la abogada Laura Maggio.

Por lo que si las escuelas actúan de manera correcta y toman medidas razonables para garantizar la seguridad, esa será su única defensa ante la Corte en caso de una denuncia.

Noticias Univision ha intentado comunicarnos con el distrito de Burlington, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta, por lo pronto la madre que hizo la denuncia tendrá una reunión con la junta directiva este martes para insistir y pedir que su hijo pueda ir a la escuela sin estar obligada a firmar el documento.