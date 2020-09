¡Atención! Reabren Cortes de Inmigración

(NOTICIAS YA).-Tras pasar varios meses cerradas, producto de la crisis del coronavirus, las Cortes de inmigración de Colorado reabrieron sus puertas este lunes, para cortes individuales y preliminares.

Abogados de inmigración advierten a la comunidad que es sumamente importante estar pendientes, en este momento, sobre las nuevas fechas de cortes para casos que ya estaban abiertos.

Desde hace varias semanas, las audiencias para inmigrantes indocumentados detenidos en centros de detención como el de Aurora, iniciaron sus funciones, pero las fechas para las audiencias de quienes llevan procesos de migración en libertad, habían sido canceladas ante el cierre de las Cortes por el coronavirus.

“Durante este período que la corte estuvo cerrada, no tenía que hacer nada para cancelar su corte, todo estaba cancelado y va a ser refijado, pero debe estar atento para la nueva notificación y la nueva fecha”, explicó Shawn Meade, abogado de Inmigración.

Sobre todo ahora que este lunes la Cortes abrieron sus puertas, eso sí, siguiendo los protocolos de salubridad en medio de la pandemia como el uso obligatorio del tapabocas, lavar las manos, mantener el distanciamiento social y no podrá ingresar si tiene síntomas.

La notificación de su nueva fecha de Corte deberá llegar por correo, por eso debe tener su dirección actualizada. En caso de que no le llegue, debe llamar a la Corte que le corresponde o verificar con su abogado, ya que su obligación legal es estar pendiente de la fecha o de lo contrario podría haber consecuencias.

“La consecuencia de no ir a Corte es una orden de deportación automática. No importa la razón por la que no se presente”, puntualizó Meade.