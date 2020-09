Buscan ayudar a familias que viven sin luz ni agua en motel de Kissimmee

(NOTICIAS YA).- A medida que las condiciones continúan empeorando en el Star Motel de Kissimmee, el Departamento de Servicios Humanos del Condado de Osceola está trabajando para asegurar alojamiento seguro para los residentes de la propiedad en asociación con la asistencia de organizaciones locales. Community Hope Center, Homeless Services Network y Health Care Center for the Homeless han estado trabajando con familias que continúan viviendo en el Star Motel sin electricidad ni agua.

En los días anteriores, el Condado trabajó con Community Hope Center para asegurar alojamiento para familias con niños, proporcionando los fondos para la revivienda. Incluso cuando catorce familias han sido reubicadas a otros hoteles de la zona, otras familias y personas aún necesitan ser transitadas del Star Motel. Para aquellos residentes que estén dispuestos a aceptar asistencia, el equipo de Servicios Humanos del Condado continuará trabajando con las organizaciones sin fines de lucro del área para asegurar viviendas estables.

Apreciamos a nuestras organizaciones sin fines de lucro locales que se han esforzado para ayudar a estos residentes en situaciones extremas en el Star Motel, y estamos agradecidos de que el Condado haya podido asociarse con ellos para colocar a catorce familias en condiciones de vida más seguras y saludables esta semana,” dijo la presidenta de la Comisión de Osceola, Viviana Janer.

“Sin embargo, sabemos que hay más trabajo que hacer y ayuda que se necesita para otras personas en circunstancias similares. En última instancia, queremos ayudar a estas familias sin hogar a ser autosuficientes para mejorar su calidad de vida en general en los próximos años.”

El personal de Servicios Humanos del Condado ha estado yendo al Star Motel y el vecino Lake Cecile Inn and Suites para proporcionar asistencia, desde diciembre de 2019. Solo en meses anteriores, el Condado ha llevado a cabo dos grandes esfuerzos de eliminación de basura en ambas propiedades, incluyendo la remoción de vehículos abandonados. Además, las habitaciones vacías que no pudieron ser aseguradas en Lake Cecile Inn and Suites fueron embarcadas. El mismo proceso se hará en Star Motel.

El Condado está comprometido con el bienestar de nuestros residentes y cree que todo el mundo merece un lugar seguro para llamar ‘hogar’,” dijo la Vicepresidenta de la Comisión de Osceola, Cheryl Grieb.

“La vivienda asequible es una necesidad básica para nuestra comunidad y el Condado continúa buscando soluciones e identificando oportunidades para establecer situaciones de vida estables para más familias en transición.”

Además, el Departamento de Servicios Humanos del Condado estableció una línea directa de extensión telefónica para que las familias llamen si necesitan ayuda. Ese número se ha proporcionado a los afectados.

Es importante tener en cuenta que los problemas en el Star Motel y Lake Cecile Inn and Suites comenzaron antes de que la pandemia de COVID-19 impactó el Condado de Osceola. Star Motel actualmente debe $14,827 a Kissimmee Utility Authority (electricidad) y $90,118 a Toho Water Authority (agua).

*Información suministrada Condado Osceola