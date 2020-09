El uso de los cubrebocas podría generar inmunidad a la COVID, advierten

(NOTICIAS YA).-El uso de los cubrebocas podría generar inmunidad a la COVID, advierte un nuevo estudio publicado en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine.

Dicho estudio habla del beneficio adicional del uso de las mascarillas durante la pandemia de covid-19.

Las mismas podrían actuar como elemento de variolización, es decir, que genera una especie de inmunidad al virus.

El Dr. Elmer Huerta, especialista de CNN, está resolviendo dudas sobre la COVID-19 a través del podcast “Coronavirus: Realidad vs. Ficción”. Citando al medio de noticias, en este episodio, el doctor Huerta analiza el estudio y habla sobre otra ventaja, además de evitar el contagio, brinda el uso de la mascarilla:

El uso de las mascarillas para la prevención del contagio del nuevo coronavirus fue rápida y masivamente adoptado por la población de países asiáticos. Se cree que experiencias previas con epidemias influyeron mucho para que esas poblaciones adoptaran inmediatamente el uso de las mascarillas.

El mundo occidental, sin embargo, ha pasado por diversos momentos en su adopción.

El uso de las mascarillas

Al inicio de la pandemia, y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)y de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC), el uso de la mascarilla fue únicamente recomendado para las personas con síntomas de alguna enfermedad respiratoria.

No fue sino hasta el 3 de abril que los CDC cambiaron su postura, y recomendaron que toda la población de Estados Unidos usara mascarilla para evitar que aquellos individuos que tengan el nuevo coronavirus sin saberlo, o tener síntomas, contagien a otros.

El asunto es, que las mascarillas han probado ser elementos esenciales en la prevención del contagio del nuevo coronavirus.

En ese sentido, las mascarillas no solamente actúan como una barrera física para que la persona que la use no se contagie. Sino que hace el trabajo inverso, es decir, impide que una persona sintomática o asintomática, pueda contagiar a los demás.

Los investigadores de la Universidad de California postulan que el uso de las mascarillas durante esta pandemia de covid-19 actuaría como un elemento de variolización.

Es decir, que si una persona se infecta usando una mascarilla, la carga viral sería tan poca, que terminaría causando una forma asintomática de la enfermedad.

En otras palabras, la persona variolizada desarrollaba una viruela tan leve que disminuía el daño causado por la enfermedad.

*Con información de CNN en español.