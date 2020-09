Unión Internacional de Empleados de Servicios en DMV afirma apoyo a TPS

(NOTICIAS YA).- La Unión Internacional de Empleados de Servicios en DMV afirma apoyo su apoyo total al TPS bajo una carta emitida la tarde de este lunes.

La unión SEIU por sus siglas en inglés afirman que representan a más de 20,000 miembros en el área de D.C. y Baltimore, MD que son en su mayoría inmigrantes, muchos de ellos con estatus de TPS.

Expusieron “nos angustia y enfurece profundamente que el Noveno Circuito permita que la administración de Trump ponga fin al Estatus de Protección Temporal para El Salvador, Haití, Nicaragua y el Sudán, abriendo paso a la posibilidad de deportar a cientos de miles de personas que han vivido legalmente en los Estados Unidos durante décadas”.

LEE: En el DMV describen decisión del TPS como inhumana

“Miles de estos hombres y mujeres son dueños de casa, otros tienen sus propios negocios, y miles más trabajan para limpiar y proteger las principales propiedades en la costa este como miembros de esta unión desde hace mucho tiempo. Poner fin a su protección en esta época de crisis mundial amenaza con perjudicar gravemente a innumerables familias y comunidades estadounidenses. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados.”

Pidieron a las autoridades de que “debe enfatizarse que esta decisión no se puede implementar hasta el próximo año y no pone fin a una orden judicial aparte que protege a los beneficiarios de TPS haitianos. Mientras tanto, la decisión redobla nuestro compromiso de ayudar a sacar de su cargo en noviembre a este presidente ciegamente antiinmigrante y descaradamente racista, alentando a nuestros miembros y a todos los trabajadores a votar por el liderazgo sensible y ético que ofrecen Joe Biden y Kamala Harris.”

Pidieron que se les ayude a los tepesianos a que lleguen a la residencia permanente.