4 barbaridades de Trump en menos de 24 horas

(POLÍTICA YA). –Un anuncio de recaudación de fondos para la campaña de reelección del presidente Donald Trump utilizó una foto de archivo con aviones de combate y armas rusos.

El anuncio, que lanzaba un llamado a los espectadores a “apoyar a nuestras tropas”, y que desde entonces ha sido eliminado, fue realizado por el Comité Trump Make America Great Again, que está dirigido por el Comité Nacional Republicano (RNC) y la campaña de Trump.

La imagen de archivo muestra cinco soldados en silueta contra una puesta de sol mientras sobrevuelan los tres aviones rusos.

PERCANCES DE TRUMP

Pero ese no ha sido el único percance de Trump en los últimos días. En solo las últimas 24 horas, el mandatario ha asombrado hasta a los periodistas que ya están acostumbrados a cubrir sus extravagancias.

1. “Empezará a enfriarse. Solo mira”, fue la consolación que ofreció el presidente a los líderes de California ante la devastación que están generando los más de dos docenas de grandes incendios forestales que han quemado más de 2 millones de acres este año, un aumento de casi 2,000% en la tierra quemada en comparación con esta época del año pasado.

Durante una mesa redonda, el secretario de Recursos Naturales de California, Wade Crowfoot, dijo que el enfoque de Trump sobre el manejo forestal estaba encubriendo la triste realidad de que el cambio climático estaba detrás de las temperaturas históricamente altas y los años de sequía.

“No creo que la ciencia lo sepa en realidad”, respondió Trump a Crowfoot.

2. Luego voló a Arizona donde, al igual que hizo en Nevada durante el fin de semana, desafió abiertamente las órdenes de emergencia estatales y las pautas de coronavirus de su propio gobierno, al celebrar un mitin al interior de un establecimiento con votantes latinos.

Las imágenes del mitin, donde miles de seguidores sin máscara estaban parados hombro con hombro, son discordantes en un país donde todavía se practican deportes en arenas vacías.

“Estoy en un escenario y está muy lejos“, dijo Trump una reportera del Las Vegas Review Journal cuando se le preguntó si no le preocupaba el contagiarse con Covid-19 durante el mitin bajo techo. “Así que no estoy preocupado en absoluto”. Y añadió: “Para ser honesto, me preocupa más lo cerca que estás tú”.

3. Igual celebró la firma de los “Acuerdos de Abraham” de Israel con otros dos países árabes en el jardín de la Casa Blanca repleto de gente sin máscara y hombro con hombro. Según Trump, los tratados de paz entre tres países que no están en guerra, “cambiarán el curso de la historia”.

4. “Es bueno estar aquí, es bueno estar con mis amigos. Creo que vamos a hacer esto, lo hemos acordado una vez a la semana por la mañana, y lo espero con ansias. Como en los viejos tiempos”, dijo Trump este martes por la mañana tras una entrevista con los presentadores del “Fox & Friends” de la cadena Fox.

“Quizás quieras hacerlo todas las semanas, pero Fox no está comprometido con eso. Lo tomaremos caso por caso, y Joe Biden también es siempre bienvenido a unirse a nosotros durante 47 minutos, como acabamos de hacer con el presidente”, le respondió el presentador Steve Doocy.