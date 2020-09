El plan de Biden para conquistar el voto puertorriqueño

(NOTICIAS YA).- Durante su visita de hoy, martes 15 de septiembre a Florida, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, hizo público su plan para Puerto Rico.

A continuación compartimos las propuestas de Biden para enamorar a los boricuas y convencerlos que es la mejor opción para ocupar la Casa Blanca

EL PLAN DE BIDEN PARA LA RECUPERACIÓN, RENOVACIÓN Y RESPETO PARA PUERTO RICO

Joe Biden cree que Puerto Rico, y los más de tres millones de ciudadanos estadounidenses que lo llaman hogar, merecen ser tratados con dignidad y respeto. Ya sea que vivan en Reading, Pennsylvania, Kissimmee, Florida, o San Juan, Puerto Rico, ustedes merecen un pago justo por su trabajo, una oportunidad igual para salir adelante, y un gobierno que trate a todos los ciudadanos estadounidenses de la misma manera y los apoye cuando enfrentan tiempos difíciles.

Sin embargo, el presidente Trump le da la espalda al pueblo de Puerto Rico una y otra vez. No sólo no ha intentado ayudar, sino que ha empeorado las cosas. Después de que la isla fue devastada por el huracán María, no entregó los suministros de emergencia que necesitaban y luego sugirió que debíamos vender o intercambiar a Puerto Rico. En medio del coronavirus, una vez más, no ha brindado a los puertorriqueños el apoyo que necesitan. Dado el fracaso de Trump, no es de extrañar que el coronavirus haya golpeado la frágil economía de Puerto Rico mucho más fuerte que la mayoría de las jurisdicciones de los Estados Unidos.

Avanzar hacia un futuro de renovación y respeto no es plenamente posible sin abordar el tema del estatus político de Puerto Rico, que se ha debatido durante décadas. Como presidente, Biden trabajará con los representantes que apoyan cada una de las opciones de estatus en Puerto Rico para iniciar un proceso justo y vinculante para que determinen su propio estatus.

Joe Biden no esperará, sin embargo, para abordar la situación insostenible actual en Puerto Rico, que ha resultado en el trato desigual de los ciudadanos estadounidenses que llaman hogar a la isla. Como presidente, Biden creará un grupo de trabajo federal para Puerto Rico que se reportará directamente al presidente para asegurarse de que la isla tenga los recursos y la asistencia técnica que necesita no sólo para recuperarse, sino también para prosperar, incluyendo:

Apoyar una recuperación total y la reconstrucción de la infraestructura para cumplir con los estándares modernos.

Invertir en el futuro de Puerto Rico mediante iniciativas de desarrollo económico y apoyo a las familias.

Proveer alivio de una deuda insostenible.

Ampliar el acceso a la educación y a la capacitación de la fuerza laboral.

APOYARÁ UNA RECUPERACIÓN TOTAL Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MODERNOS En 2017, los huracanes Irma y María causaron graves daños a la infraestructura y la economía de Puerto Rico, lo que provocó penurias y sufrimiento generalizados para los residentes. La respuesta federal al huracán María fue inadecuada y lenta y probablemente contribuyó a miles de muertes posteriores relacionadas con la tormenta. Y en lugar de pedir la promulgación del proyecto de ley bipartidista de asignaciones suplementarias para desastres en respuesta al reciente terremoto, Trump primero saqueó los fondos para construcción militar, originalmente destinados a reparar instalaciones dañadas por el huracán María, para su muro fronterizo Ahora, ha firmado un memorando que arrasa con los fondos de ayuda en caso de desastre en lugar de llegar a un acuerdo con el Congreso sobre un seguro de desempleo mejorado. Biden ordenará inmediatamente a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) de los EE.UU. y a todas las agencias federales involucradas en la reconstrucción de Puerto Rico que trabajen en estrecha colaboración con Puerto Rico y los gobiernos municipales para garantizar que se desplieguen los fondos federales de manera eficiente, eficaz y en pleno cumplimiento con las leyes y reglamentaciones correspondientes. Biden también ordenará a HUD que elimine las onerosas restricciones exclusivas para Puerto Rico que limitan su acceso a los fondos de Ayuda para Desastres de las Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG-DR, por sus siglas en inglés). Y se aliará con los 78 alcaldes para garantizar que sus comunidades obtengan los fondos que necesitan. Si bien dichos préstamos a menudo se condonan para los municipios en los Estados Unidos continentales (siempre que cumplan con ciertas condiciones), dicha condonación para Puerto Rico solo puede ocurrir a discreción del Secretario de Seguridad Nacional en consulta con el Secretario del Tesoro. Como presidente, Biden trabajará para que se cancelen estos préstamos tal como lo harían para los beneficiarios de los Estados Unidos continentales. Garantizará que los fondos de recuperación beneficien a las empresas locales. A septiembre de 2018, aproximadamente el 10% del gasto federal de ayuda y recuperación se había destinado a empresas puertorriqueñas en forma de contratos y compras. Y se asegurará de que la infraestructura de la isla y los hábitats costeros se reconstruyan de manera que aumenten su capacidad y resiliencia para resistir futuras tormentas. INVERTIRÁ EN EL FUTURO DE LA ISLA MEDIANTE INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y APOYO A LAS FAMILIAS Con el apoyo federal apropiado, Puerto Rico puede recuperarse y mantener una economía saludable, vibrante y autosuficiente. Esto significa revitalizar las industrias principales, incluyendo la manufactura. También significa proveer empleos estables y ofrecer apoyo crítico para mejorar dramáticamente el nivel de vida de los residentes en Puerto Rico. Una Administración Biden-Harris:

Fortalecerá y mejorará el sistema eléctrico de Puerto Rico. Proveer electricidad limpia, confiable y a bajo costo a las empresas y residentes de Puerto Rico es fundamental para el desarrollo económico a largo plazo de la isla. Esto incluye modernizar los sistemas de generación, transmisión y distribución de energía de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica) mediante las inversiones de infraestructura necesarias.

Acceso a cuidado de salud asequible y de calidad. El gobierno federal limita los fondos anuales de Medicaid para Puerto Rico y contribuye en una tasa mucho menor de lo que lo haría si se determinaran los fondos federales correspondientes a Puerto Rico de la manera en que lo hace para los estados. El programa de Medicaid en Puerto Rico, Vital, limita la elegibilidad a un tercio del nivel de ingresos elegible en los estados, provee sólo 10 de 17 servicios esenciales, paga menos a los proveedores y gasta menos por afiliado. El Congreso aprobó una solución a corto plazo, pero Puerto Rico volverá a estar en la misma situación después de septiembre de 2021. Como presidente, Biden trabajará para asegurar que Puerto Rico pueda participar en el programa de Medicaid a la par con otras jurisdicciones de los Estados Unidos. Biden también: Ordenará al Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. que proponga reformas al reembolso de Medicare para abordar los pagos insuficientes crónicos del programa. Biden abordará las tasas de pago de Medicare Advantage que han sido históricamente bajas y sus consecuencias para el sistema de salud de Puerto Rico al ordenar al secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. desarrollar y recomendar reformas de pago y mejoras al programa. Ampliará la inversión en centros de salud comunitarios y aumentará la cartera de proveedores de cuidado de salud. Los centros de salud comunitarios son una part e crítica del sistema de salud puertorriqueño, que atendió a casi 360,000 pacientes en 2017. Biden duplicará la inversión federal en los centros de salud comunitarios, traduciéndose en una inversión de más de $100 millon es .

Proveerá a las familias puertorriqueñas acceso igual a la asistencia nutricional. Según un estudio de 2015, una proporción alarmantemente alta (aproximadamente el 33%) de los adultos puertorriqueños padece inseguridad alimentaria, una proporción que probablemente aumentó a raíz de los desastres naturales posteriores. Si bien los estadounidenses en los Estados Unidos continentales que cumplen con los criterios de elegibilidad de SNAP tienen garantizado el apoyo alimentario, los puertorriqueños deben conformarse con un programa anual de subvenciones en bloque que no se ajusta automáticamente en tiempos de mayor necesidad. Y los fondos para el programa son inadecuados para satisfacer las necesidades de la isla y son substancialmente más bajos de lo que se gastaría si la isla se tratara como un estado. Como presidente, Biden trabajará para hacer que Puerto Rico sea elegible para SNAP y garantizará que los puertorriqueños que cumplan con los criterios de elegibilidad de SNAP reciban el mismo apoyo que recibirían en los Estados Unidos continentales.

Proveerá beneficios de seguridad de ingresos suplementarios. Un tribunal federal dictaminó recientemente que los puertorriqueños deberían ser elegibles para el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), pero la Administración Trump ha apelado el fallo. Biden asegurará que los residentes de Puerto Rico tengan acceso a estos beneficios.